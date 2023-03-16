https://ria.ru/20230316/boepripas-1858298911.html

Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка

Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка

Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:19

2023-03-16T14:19

2023-03-16T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк