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Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка
Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:19
2023-03-16T14:19
2023-03-16T14:24
специальная военная операция на украине
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кировский район
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донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка