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Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.03.2023 (обновлено: 14:24 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/boepripas-1858298911.html
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка
Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:19
2023-03-16T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка

СЦКК ДНР: украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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