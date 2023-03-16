Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным
Мишустин заявил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным.
Тему обвинений блогеров Чекалиных поднял на встрече с премьером глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
"По ситуации, о которой Вы сказали, с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть - что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет", - сказал Мишустин.
Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.