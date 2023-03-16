https://ria.ru/20230316/blogery-1858378609.html

Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным - РИА Новости, 16.03.2023

Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:16

2023-03-16T17:16

2023-03-16T17:29

михаил мишустин

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным.Тему обвинений блогеров Чекалиных поднял на встрече с премьером глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев."По ситуации, о которой Вы сказали, с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть - что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет", - сказал Мишустин.Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html

https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), экономика