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Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным - РИА Новости, 16.03.2023
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17:16 16.03.2023 (обновлено: 17:29 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/blogery-1858378609.html
Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным
Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным - РИА Новости, 16.03.2023
Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:16
2023-03-16T17:29
михаил мишустин
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным.Тему обвинений блогеров Чекалиных поднял на встрече с премьером глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев."По ситуации, о которой Вы сказали, с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть - что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет", - сказал Мишустин.Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html
https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html
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михаил мишустин, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), экономика
Михаил Мишустин, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Экономика
Мишустин пообещал разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Мишустин заявил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным.
Тему обвинений блогеров Чекалиных поднял на встрече с премьером глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
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"По ситуации, о которой Вы сказали, с блогерами, естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть - что было предъявлено. Ну вот в частности сегодня у нас присутствуют представители Федеральной налоговой службы, мы попросим разобраться конкретно, и естественно, провести встречу необходимую, что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано по этой линии, приниматься не будет", - сказал Мишустин.
Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила 300 миллионов рублей.
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