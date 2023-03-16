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Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
13:41 16.03.2023 (обновлено: 13:46 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bledans-1858256447.html
Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО
Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО - РИА Новости, 16.03.2023
Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила о своем выступлении перед ранеными бойцами СВО в передаче "Жизнь и судьба". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:41
2023-03-16T13:46
шоубиз
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила о своем выступлении перед ранеными бойцами СВО в передаче "Жизнь и судьба". Не так давно Бледанс приняла участие в концерте в одном из госпиталей Ейска. По словам телеведущей, она была рада выступить перед солдатами. После начала спецоперации Эвелина Бледанс экстренно вернулась из отпуска на Мальдивах в Москву. По словам актрисы, ей захотелось быть дома. В январе этого года артистка попала в санкционный список Украины.
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эвелина бледанс, ейск
Шоубиз, Эвелина Бледанс, Ейск
Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО

Ведущая Эвелина Бледанс рассказала о выступлении в госпитале перед ранеными солдатами СВО

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила о своем выступлении перед ранеными бойцами СВО в передаче "Жизнь и судьба".
Не так давно Бледанс приняла участие в концерте в одном из госпиталей Ейска.
«

"У нас был фестиваль в Ейске и нам предложили поехать в госпиталь. Я поняла, что самое важное на таких встречах – открыть свою душу. Мой Сема начал петь песню про Пьеро. Ребята начали улыбаться. Они все его обнимали. Сын потом еще долго потом вспоминал эту поездку", – призналась звезда.

По словам телеведущей, она была рада выступить перед солдатами.
«

"Это было потрясающим эмоциональным мероприятием. Это было волшебно. Я очень рада", — рассказала Бледанс.

После начала спецоперации Эвелина Бледанс экстренно вернулась из отпуска на Мальдивах в Москву. По словам актрисы, ей захотелось быть дома. В январе этого года артистка попала в санкционный список Украины.
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ШоубизЭвелина БледансЕйск
 
 
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