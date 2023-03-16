https://ria.ru/20230316/bledans-1858256447.html

Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО

Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО - РИА Новости, 16.03.2023

Эвелина Бледанс рассказала о выступлении перед ранеными солдатами СВО

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила о своем выступлении перед ранеными бойцами СВО в передаче "Жизнь и судьба". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:41

2023-03-16T13:41

2023-03-16T13:46

шоубиз

эвелина бледанс

ейск

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вспомнила о своем выступлении перед ранеными бойцами СВО в передаче "Жизнь и судьба". Не так давно Бледанс приняла участие в концерте в одном из госпиталей Ейска. По словам телеведущей, она была рада выступить перед солдатами. После начала спецоперации Эвелина Бледанс экстренно вернулась из отпуска на Мальдивах в Москву. По словам актрисы, ей захотелось быть дома. В январе этого года артистка попала в санкционный список Украины.

https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html

ейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эвелина бледанс, ейск