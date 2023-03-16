https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858444247.html

В МИД связали инцидент с БПЛА с желанием США перебить финансовую повестку

В МИД связали инцидент с БПЛА с желанием США перебить финансовую повестку - РИА Новости, 16.03.2023

В МИД связали инцидент с БПЛА с желанием США перебить финансовую повестку

США необходимо перебивать повестку от нынешних проблем в финансовом секторе и предстоящими выборами в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:07

2023-03-16T21:07

2023-03-16T21:07

россия

сша

черное море

федеральная резервная система сша

инцидент с американским беспилотником над черным морем

мария захарова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США необходимо перебивать повестку от нынешних проблем в финансовом секторе и предстоящими выборами в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с американским беспилотником в Черном море. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. "На эту ситуацию нужно смотреть чуть шире: это не только бесконечные поиски очередных поводов для дестабилизации ситуации, не только желание постоянно подливать масло в огонь тлеющие или открытые конфликты, здесь ситуация более интересная. Во-первых, выборы. Нужно создавать впечатление деятельного участия во всех мировых делах. Что более деятельно нежели послать в зону конфликт американский беспилотник? Второй момент - это катастрофическая ситуация на американских финансовых полях... Нужно каким-то образом перебивать повестку, потому что остался год в активе, за который администрация Байдена должна предъявить миру свои собственные достижения", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1". На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858320272.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, черное море, федеральная резервная система сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем, мария захарова