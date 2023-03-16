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В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море - РИА Новости, 16.03.2023
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20:17 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858433021.html
В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море
В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море - РИА Новости, 16.03.2023
В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море
Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:17
2023-03-16T20:17
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9.По данным EUCOM, дрон потерпел крушение в 75-85 морских милях от суши (139-157 километров) примерно между 07:20-07:30 часами (по Центральноевропейскому времени).Ранее Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА и российским истребителем Су-27.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период специальной операции установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, аппарат летел в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, уточнили в ведомстве.Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы сша, eucom, министерство обороны сша, су-27, черное море
В мире, Россия, США, Вооруженные силы США, EUCOM, Министерство обороны США, Су-27, Черное море
В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море

Европейское командование армии США показало место падения беспилотника MQ-9 в Черном море

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley StevensБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9.
По данным EUCOM, дрон потерпел крушение в 75-85 морских милях от суши (139-157 километров) примерно между 07:20-07:30 часами (по Центральноевропейскому времени).
© @HQUSAFEAFAF/TwitterКарта, показывающая предположительное место падения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море
Карта, показывающая предположительное место падения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море
© @HQUSAFEAFAF/Twitter
Карта, показывающая предположительное место падения американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море
Ранее Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА и российским истребителем Су-27.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период специальной операции установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, аппарат летел в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, уточнили в ведомстве.
Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.
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