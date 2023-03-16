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В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море

В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море - РИА Новости, 16.03.2023

В США показали место падения беспилотника MQ-9 в Черном море

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:17

2023-03-16T20:17

2023-03-16T20:17

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) показало на карте приблизительное место падения ударно-разведывательного беспилотного аппарата MQ-9.По данным EUCOM, дрон потерпел крушение в 75-85 морских милях от суши (139-157 километров) примерно между 07:20-07:30 часами (по Центральноевропейскому времени).Ранее Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА и российским истребителем Су-27.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период специальной операции установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, аппарат летел в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, уточнили в ведомстве.Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.

https://ria.ru/20230314/bpla-1857901714.html

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в мире, россия, сша, вооруженные силы сша, eucom, министерство обороны сша, су-27, черное море