https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858421623.html

В Крыму сбили беспилотник

В Крыму сбили беспилотник - РИА Новости, 16.03.2023

В Крыму сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире программы "Соловьев Live". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:21

2023-03-16T19:21

2023-03-16T21:06

сакский район

россия

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1920x0_80_0_0_66d79fa831c9eac35a559a4bb201f768.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире программы "Соловьев Live".По словам Аксенова, система ПВО уничтожает периодически долетающие до Крыма дроны. Позже он уточнил в Telegram-канале, что ситуация в регионе находится под контролем. Аксенов подчеркнул, что полуостров находится под надежной защитой российских Вооруженных сил. По его словам, это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного местными жителями в 2014 году. Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20230225/krym-1854313232.html

сакский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сакский район, россия, сергей аксенов (политик)