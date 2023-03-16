https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858421623.html
В Крыму сбили беспилотник
В Крыму сбили беспилотник - РИА Новости, 16.03.2023
В Крыму сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире программы "Соловьев Live". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:21
2023-03-16T19:21
2023-03-16T21:06
сакский район
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Сакском районе на западе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире программы "Соловьев Live".По словам Аксенова, система ПВО уничтожает периодически долетающие до Крыма дроны. Позже он уточнил в Telegram-канале, что ситуация в регионе находится под контролем. Аксенов подчеркнул, что полуостров находится под надежной защитой российских Вооруженных сил. По его словам, это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного местными жителями в 2014 году. Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20230225/krym-1854313232.html
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сакский район, россия, сергей аксенов (политик)
Сакский район, Россия, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму сбили беспилотник
Глава Крыма Аксенов сообщил, что в Сакском районе сбили беспилотник