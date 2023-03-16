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CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России - РИА Новости, 16.03.2023
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18:29 16.03.2023 (обновлено: 18:52 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858407123.html
CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России
CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России - РИА Новости, 16.03.2023
CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России
Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:29
2023-03-16T18:52
россия
черное море
сша
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского истребителя, но не позволяет судить о преднамеренности его действий, цитирует телеканал CNN высокопоставленного чиновника США. Видео бортовой камеры запечатлело два прохода истребителя Су-27 над беспилотником MQ-9 Reaper с вероятным сбросом горючего. На съемке, которая дважды прерывается, нет момента физического столкновения, о котором говорят американцы, но в конце можно разглядеть погнутую лопасть пропеллера. "Я не знаю", - сказал анонимный источник CNN в ответ на вопрос, действительно ли российский летчик намеревался повредить пропеллер БПЛА. "Чиновник, однако, заявил, что запись бесспорно подтверждает "агрессивное пилотирование" и "безрассудство" российских истребителей", - добавил телеканал. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20230316/ssha-1858349237.html
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черное море
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россия, черное море, сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, Черное море, США, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России

CNN: США не берутся судить по видео о преднамеренности действий России в инциденте с БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского истребителя, но не позволяет судить о преднамеренности его действий, цитирует телеканал CNN высокопоставленного чиновника США.
Видео бортовой камеры запечатлело два прохода истребителя Су-27 над беспилотником MQ-9 Reaper с вероятным сбросом горючего. На съемке, которая дважды прерывается, нет момента физического столкновения, о котором говорят американцы, но в конце можно разглядеть погнутую лопасть пропеллера.
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"Я не знаю", - сказал анонимный источник CNN в ответ на вопрос, действительно ли российский летчик намеревался повредить пропеллер БПЛА.
"Чиновник, однако, заявил, что запись бесспорно подтверждает "агрессивное пилотирование" и "безрассудство" российских истребителей", - добавил телеканал.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
РоссияЧерное мореСШАСу-27Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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