https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858407123.html

CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России

CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России - РИА Новости, 16.03.2023

CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России

Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:29

2023-03-16T18:29

2023-03-16T18:52

россия

черное море

сша

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского истребителя, но не позволяет судить о преднамеренности его действий, цитирует телеканал CNN высокопоставленного чиновника США. Видео бортовой камеры запечатлело два прохода истребителя Су-27 над беспилотником MQ-9 Reaper с вероятным сбросом горючего. На съемке, которая дважды прерывается, нет момента физического столкновения, о котором говорят американцы, но в конце можно разглядеть погнутую лопасть пропеллера. "Я не знаю", - сказал анонимный источник CNN в ответ на вопрос, действительно ли российский летчик намеревался повредить пропеллер БПЛА. "Чиновник, однако, заявил, что запись бесспорно подтверждает "агрессивное пилотирование" и "безрассудство" российских истребителей", - добавил телеканал. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858349237.html

россия

черное море

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, черное море, сша, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем