CNN: видео инцидента с БПЛА не доказывает преднамеренность действий России
CNN: США не берутся судить по видео о преднамеренности действий России в инциденте с БПЛА
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Обнародованное предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем якобы "абсолютно доказывает" агрессивное поведение российского истребителя, но не позволяет судить о преднамеренности его действий, цитирует телеканал CNN высокопоставленного чиновника США.
Видео бортовой камеры запечатлело два прохода истребителя Су-27 над беспилотником MQ-9 Reaper с вероятным сбросом горючего. На съемке, которая дважды прерывается, нет момента физического столкновения, о котором говорят американцы, но в конце можно разглядеть погнутую лопасть пропеллера.
"Я не знаю", - сказал анонимный источник CNN в ответ на вопрос, действительно ли российский летчик намеревался повредить пропеллер БПЛА.
"Чиновник, однако, заявил, что запись бесспорно подтверждает "агрессивное пилотирование" и "безрассудство" российских истребителей", - добавил телеканал.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
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