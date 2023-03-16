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В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря - РИА Новости, 16.03.2023
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12:26 16.03.2023 (обновлено: 14:49 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858259702.html
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:26
2023-03-16T14:49
россия
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
дмитрий песков
черное море
сша
в мире
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России."Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.
россия
черное море
сша
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россия, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), дмитрий песков, черное море, сша, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), Дмитрий Песков, Черное море, США, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря

Песков: американский БПЛА MQ-9 поднимут из Черного моря, если военные сочтут необходимым

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
РоссияMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)Дмитрий ПесковЧерное мореСШАВ миреВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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