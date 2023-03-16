https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858259702.html

В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря

В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря - РИА Новости, 16.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:26

2023-03-16T12:26

2023-03-16T14:49

россия

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

дмитрий песков

черное море

сша

в мире

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России."Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), дмитрий песков, черное море, сша, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инцидент с американским беспилотником над черным морем