https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858259702.html
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:26
2023-03-16T12:26
2023-03-16T14:49
россия
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
дмитрий песков
черное море
сша
в мире
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России."Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), дмитрий песков, черное море, сша, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), Дмитрий Песков, Черное море, США, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря
Песков: американский БПЛА MQ-9 поднимут из Черного моря, если военные сочтут необходимым
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.