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Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США - РИА Новости, 16.03.2023
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08:24 16.03.2023 (обновлено: 10:39 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858195935.html
Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США
Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США - РИА Новости, 16.03.2023
Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США
Упавший в Черное море американский беспилотник в случае его подъема мог бы представлять интерес с разных точек зрения, а в перспективе даже стать музейным... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:24
2023-03-16T10:39
безопасность
россия
черное море
севастополь
николай патрушев
сергей горбачев
снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Упавший в Черное море американский беспилотник в случае его подъема мог бы представлять интерес с разных точек зрения, а в перспективе даже стать музейным экспонатом, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника. "Поднятие обломков беспилотника позволит, во-первых, сделать важные наблюдения и, вполне возможно, довольно интересные выводы о его материалах и конструкции. Если повезет, то может попасть в наши руки более серьезная информация. Скажем, о топливе, а также части или блоки аппаратуры – электронные датчики, какие-то детали, платы или что-то с наличием какой-то информации, что позволит сделать выводы о задачах, функциях, возможностях беспилотника, тактике применения и практике работы. В общем, обломки представляют интерес с разных точек зрения. В конечном счете, они могут стать в обозримой перспективе даже музейным экспонатом", - сказал Горбачев. По его словам, у Черноморского флота есть все технические возможности для сбора обломков, которые находятся на поверхности, и поднятия тех частей, что находятся на глубине. "Главное - их обнаружить. Поиск вполне реален. Мы обладаем серьезными силами, чтобы такой поиск и подъем произвести. Это будет наша военная добыча, можно сказать, наш трофей. Такая практика, по сути, повсеместна, характерна для флотов всех стран, в том числе в мирное время", - подчеркнул Горбачев. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230316/mask-1858188342.html
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безопасность, россия, черное море, севастополь, николай патрушев, сергей горбачев, снг
Безопасность, Россия, Черное море, Севастополь, Николай Патрушев, Сергей Горбачев, СНГ
Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США

Эксперт: упавший беспилотник США представляет интерес с разных точек зрения, даже музейной

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Упавший в Черное море американский беспилотник в случае его подъема мог бы представлять интерес с разных точек зрения, а в перспективе даже стать музейным экспонатом, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника.
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"Поднятие обломков беспилотника позволит, во-первых, сделать важные наблюдения и, вполне возможно, довольно интересные выводы о его материалах и конструкции. Если повезет, то может попасть в наши руки более серьезная информация. Скажем, о топливе, а также части или блоки аппаратуры – электронные датчики, какие-то детали, платы или что-то с наличием какой-то информации, что позволит сделать выводы о задачах, функциях, возможностях беспилотника, тактике применения и практике работы. В общем, обломки представляют интерес с разных точек зрения. В конечном счете, они могут стать в обозримой перспективе даже музейным экспонатом", - сказал Горбачев.
По его словам, у Черноморского флота есть все технические возможности для сбора обломков, которые находятся на поверхности, и поднятия тех частей, что находятся на глубине.
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"Главное - их обнаружить. Поиск вполне реален. Мы обладаем серьезными силами, чтобы такой поиск и подъем произвести. Это будет наша военная добыча, можно сказать, наш трофей. Такая практика, по сути, повсеместна, характерна для флотов всех стран, в том числе в мирное время", - подчеркнул Горбачев.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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БезопасностьРоссияЧерное мореСевастопольНиколай ПатрушевСергей ГорбачевСНГ
 
 
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