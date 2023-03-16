https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858185175.html

Китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА

Китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023

Китайцы восхитились Россией после падения американского БПЛА

Читатели китайского портала "Гуаньча" в шутливой форме отреагировали на инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:32

2023-03-16T04:32

2023-03-16T15:52

в мире

россия

сша

черное море

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" в шутливой форме отреагировали на инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, якобы протаранил российский истребитель."Лучший результат, которого Россия могла достичь, пропустив незваного гостя с дурными намерениями в свои воды и не открывая при этом огня! Москва подает хороший пример!" — заметил один из комментаторов."Америка всегда считала, что у их военных кораблей и самолетов есть "золотой жетон неуязвимости" и универсальный пропуск куда угодно. Спасибо России за то, что прямо и публично ударила США по лицу!" — заявил LCKMate."Срочные новости: имперский беспилотник США был напуган до недержания истребителями русских и сам прыгнул в море!" — пошутил пользователь Мэн Дада."Так и надо поступать с хулиганами, которые беззастенчиво заглядывают за чужие двери!" — написал другой комментатор."Наконец-то бог смерти (Reaper в переводе с английского — "Жнец". — Прим. ред.) стал богом ржавой груды железа на дне моря", — заявил еще один читатель."Россия: я только отправила свои истребители на проверку, но беспилотник янки, наверное, выпил лишнего — взял да рухнул!" — сыронизировал один из читателей."Америка обвинила Россию в "непрофессионализме" и "небезопасном маневре". Ваш дрон на морском дне, и вы еще говорите что-то о некомпетентности?" — задался вопросом другой пользователь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230316/ssha-1858180721.html

https://ria.ru/20230316/drony-1858184100.html

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в мире, россия, сша, черное море, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем