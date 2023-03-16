СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян
Блумберг: ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщили источники, отвечающая за составление санационных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение.
"В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - отмечает Блумберг.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.