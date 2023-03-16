https://ria.ru/20230316/baza-1858270930.html

СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян

СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян

Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:59

2023-03-16T12:59

2023-03-16T12:59

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства. Как сообщили источники, отвечающая за составление санационных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение. "В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - отмечает Блумберг. Ранее газета Politico сообщала, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, россия, евросоюз