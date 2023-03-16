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СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян - РИА Новости, 16.03.2023
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12:59 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/baza-1858270930.html
СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян
СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян
Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:59
2023-03-16T12:59
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства. Как сообщили источники, отвечающая за составление санационных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение. "В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - отмечает Блумберг. Ранее газета Politico сообщала, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html
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санкции в отношении россии, россия, евросоюз
Санкции в отношении России, Россия, Евросоюз
СМИ: ЕС хочет распространить ограничения на семьи подсанкционных россиян

Блумберг: ЕС готовит правовую базу против семей подсанкционных российских бизнесменов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Евросоюз намерен подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей находящихся под санкциями предпринимателей из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщили источники, отвечающая за составление санационных списков Европейская служба внешних связей сообщила членам ЕС в среду, что вскоре представит законопроект на рассмотрение.
"В предложении будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят применять санкции к членам семьи физлица", - отмечает Блумберг.
Нефтяной танкер в порту Рас аль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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Вчера, 08:00
Ранее газета Politico сообщала, что страны Балтии и Польша хотят, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших людей РФ, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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