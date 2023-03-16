https://ria.ru/20230316/bayden-1858185701.html

Болтон заявил, что Байден боится победы Украины

Болтон заявил, что Байден боится победы Украины - РИА Новости, 16.03.2023

Болтон заявил, что Байден боится победы Украины

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден хочет "поражения" России, но боится "победы"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:53

2023-03-16T04:53

2023-03-16T04:58

северный поток

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джон болтон

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден хочет "поражения" России, но боится "победы" Украины. Он также задался вопросом, почему возможная причастность Украины к диверсии на "Северных потоках" должна ставить под угрозу иностранную помощь этой стране. "Байден хочет, чтобы Россия "проиграла", но, похоже, боится, что Украина на самом деле "победит". Если он верит в официальную позицию Америки - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, - он должен подтвердить ее и разработать план для этого. Если нет, то он должен сказать об этом", - написал Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal. По мнению Болтона, политика Белого дома состоит в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была "слишком эффективной". Он отметил, что критически важные боеприпасы США истощаются, а текущие возможности их пополнения недостаточны. Болтон добавил, что нехватка запасов подкрепляет изоляционистов, которые не хотят в первую очередь помогать Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках", глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html

https://ria.ru/20230314/krakh-1857720093.html

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северный поток, нато, джон болтон, джо байден, сергей лавров, россия, украина, сша