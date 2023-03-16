https://ria.ru/20230316/ballonchik-1858236040.html

В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро

В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро - РИА Новости, 16.03.2023

В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро

Юноша в московском метро в ходе конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:09

2023-03-16T11:09

2023-03-16T11:09

метро

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юноша в московском метро в ходе конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент произошел в утренний час пик в вагоне поезда, следовавшего от "Таганской" до "Китай-города". Дату происшествия в ведомстве не уточнили. Отмечается, что конфликт между двумя пассажирами начался после сделанного одним из них замечания о "соблюдении правил поведения в общественном транспорте". Закончилось все применением аэрозольного баллончика: другой участник потасовки в присутствии большого количества пассажиров распылил жидкость в лицо обидчику. "После прибытия поезда на станцию из-за распространяющихся паров жидкости часть пассажиров была вынуждена спешно покинуть вагон. Некоторые из очевидцев передали информацию о произошедшем через связь пассажир - машинист. Уже на следующей станции "Кузнецкий мост" своевременно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался безработный 22-летний житель города Волгодонск", - сообщает пресс-служба. В ведомства добавили, что было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Уточняется, что подозреваемый получил подписку о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230314/izbienie-1857785201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

метро, происшествия, москва, россия, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)