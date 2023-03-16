https://ria.ru/20230316/ballonchik-1858236040.html
В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро
В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро - РИА Новости, 16.03.2023
В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро
Юноша в московском метро в ходе конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:09
2023-03-16T11:09
2023-03-16T11:09
метро
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юноша в московском метро в ходе конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент произошел в утренний час пик в вагоне поезда, следовавшего от "Таганской" до "Китай-города". Дату происшествия в ведомстве не уточнили. Отмечается, что конфликт между двумя пассажирами начался после сделанного одним из них замечания о "соблюдении правил поведения в общественном транспорте". Закончилось все применением аэрозольного баллончика: другой участник потасовки в присутствии большого количества пассажиров распылил жидкость в лицо обидчику. "После прибытия поезда на станцию из-за распространяющихся паров жидкости часть пассажиров была вынуждена спешно покинуть вагон. Некоторые из очевидцев передали информацию о произошедшем через связь пассажир - машинист. Уже на следующей станции "Кузнецкий мост" своевременно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался безработный 22-летний житель города Волгодонск", - сообщает пресс-служба. В ведомства добавили, что было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Уточняется, что подозреваемый получил подписку о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, происшествия, москва, россия, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Метро, Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве хулиган распылил баллончик в вагоне метро
В Москве хулиган во время конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру метро
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Юноша в московском метро в ходе конфликта распылил аэрозольный баллончик в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает
пресс-служба УВД на московском метрополитене столичного главка МВД.
По информации полиции, инцидент произошел в утренний час пик в вагоне поезда, следовавшего от "Таганской" до "Китай-города". Дату происшествия в ведомстве не уточнили.
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Отмечается, что конфликт между двумя пассажирами начался после сделанного одним из них замечания о "соблюдении правил поведения в общественном транспорте". Закончилось все применением аэрозольного баллончика: другой участник потасовки в присутствии большого количества пассажиров распылил жидкость в лицо обидчику.
"После прибытия поезда на станцию из-за распространяющихся паров жидкости часть пассажиров была вынуждена спешно покинуть вагон. Некоторые из очевидцев передали информацию о произошедшем через связь пассажир - машинист. Уже на следующей станции "Кузнецкий мост" своевременно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался безработный 22-летний житель города Волгодонск", - сообщает пресс-служба.
В ведомства добавили, что было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Уточняется, что подозреваемый получил подписку о невыезде, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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