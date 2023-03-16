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Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана - РИА Новости, 16.03.2023
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22:58 16.03.2023 (обновлено: 23:01 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/azerbaydzhan-1858457310.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана - РИА Новости, 16.03.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе, сообщает... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:58
2023-03-16T23:01
россия
азербайджан
армения
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.Также проведен обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
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россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.
Также проведен обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.
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РоссияАзербайджанАрменияВладимир ПутинИльхам АлиевВ мире
 
 
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