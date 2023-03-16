https://ria.ru/20230316/azerbaydzhan-1858457310.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана - РИА Новости, 16.03.2023

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе, сообщает... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:58

2023-03-16T22:58

2023-03-16T23:01

россия

азербайджан

армения

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.Также проведен обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

https://ria.ru/20230309/karabakh-1856748596.html

россия

азербайджан

армения

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россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, в мире