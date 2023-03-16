https://ria.ru/20230316/avtoprom-1858335467.html
Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома
Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома - РИА Новости, 16.03.2023
Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома
Президент России Владимир Путин заявил, что надо подумать, как сохранить качество российского автопрома и поддерживать конкуренцию. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:22
2023-03-16T15:22
2023-03-16T15:38
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо подумать, как сохранить качество российского автопрома и поддерживать конкуренцию."Мы должны все вместе подумать, как сохранить качество, чтобы не было монополии. У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть. Я знаю, что и конкуренция развивается, нужно эту конкуренцию поддерживать", - сказал президент на съезде РСПП.Он также добавил, что вопрос о поддержании конкуренции среди отечественного автопрома обращен к коллегам из правительства РФ."Мы радуемся вашим успехам и желаем вам дальнейших", - обратился Путин к участникам РСПП.
https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома
Путин призвал подумать, как сохранить качество автопрома и поддерживать конкуренцию