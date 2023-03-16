https://ria.ru/20230316/avtoprom-1858335467.html

Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома

Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома - РИА Новости, 16.03.2023

Путин призвал подумать, как сохранить качество российского автопрома

Президент России Владимир Путин заявил, что надо подумать, как сохранить качество российского автопрома и поддерживать конкуренцию. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:22

2023-03-16T15:22

2023-03-16T15:38

владимир путин

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо подумать, как сохранить качество российского автопрома и поддерживать конкуренцию."Мы должны все вместе подумать, как сохранить качество, чтобы не было монополии. У нас не одно такое предприятие, как КАМАЗ, и другие есть. Я знаю, что и конкуренция развивается, нужно эту конкуренцию поддерживать", - сказал президент на съезде РСПП.Он также добавил, что вопрос о поддержании конкуренции среди отечественного автопрома обращен к коллегам из правительства РФ."Мы радуемся вашим успехам и желаем вам дальнейших", - обратился Путин к участникам РСПП.

https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html

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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей