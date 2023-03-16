https://ria.ru/20230316/avtomobili-1858253499.html

Мантуров сообщил о стабилизации цен на автомобили

Мантуров сообщил о стабилизации цен на автомобили - РИА Новости, 16.03.2023

Мантуров сообщил о стабилизации цен на автомобили

Цены на авторынке РФ в целом стабилизировались, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на них, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:05

2023-03-16T12:05

2023-03-16T12:18

россия

денис мантуров

авто

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цены на авторынке РФ в целом стабилизировались, параллельный импорт иномарок не будет существенно влиять на них, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют. Поэтому я не думаю, что это (параллельный импорт – ред.) будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен. У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись", - сказал Мантуров в кулуарах съезда РСПП."Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос - насколько", - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос, могут ли снизиться цены на автомобили зарубежных брендов, которые были на этой неделе добавлены в список параллельного импорта.В него вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.

https://ria.ru/20230316/prodazhi-1858253388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, денис мантуров, авто