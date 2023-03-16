https://ria.ru/20230316/avtobusy-1858388112.html
Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль
Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль - РИА Новости, 16.03.2023
Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль
Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль, в ближайшие дни они выйдут на линии, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:37
2023-03-16T17:37
2023-03-16T17:37
ярославская область
общество
ярославль
ярославская область
ярославский район
михаил евраев
анатолий мещеряков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль, в ближайшие дни они выйдут на линии, сообщило правительство Ярославской области. По данным областного правительства, в Ярославль прибыло 15 автобусов, сегодня ожидается поставка следующей партии. Современные низкопольные машины марки ЛиАЗ-5292 экологического стандарта "Евро-5" оборудованы тремя дверьми, адаптированы для маломобильных граждан и родителей с колясками. Автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Кондиционеры и мультимедийные системы в салонах повышают комфортность поездок. Автобусы в ближайшее время выйдут на линии в Ярославле и Ярославском районе, уточнили в областном правительстве. На Советской площади ЛиАЗы-5292 оценили губернатор Михаил Евраев и директор департамента транспорта правительства РФ Анатолий Мещеряков. "С 1 апреля до конца мая в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов. На маршруты выйдут 600 – 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей, преимущественно большого и среднего класса, повышенной вместимости. Жители должны получить хороший общественный транспорт", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Губернатор сообщил, что в Ярославле, когда прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ, чтобы жители смогли сами оценить удобство и комфорт современного транспорта. По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, сейчас новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем.
https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославль, ярославская область, ярославский район, михаил евраев, анатолий мещеряков
Ярославская область, Общество, Ярославль, Ярославская область, Ярославский район, Михаил Евраев, Анатолий Мещеряков
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль, в ближайшие дни они выйдут на линии, сообщило правительство Ярославской области.
По данным областного правительства, в Ярославль прибыло 15 автобусов, сегодня ожидается поставка следующей партии. Современные низкопольные машины марки ЛиАЗ-5292 экологического стандарта "Евро-5" оборудованы тремя дверьми, адаптированы для маломобильных граждан и родителей с колясками. Автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Кондиционеры и мультимедийные системы в салонах повышают комфортность поездок. Автобусы в ближайшее время выйдут на линии в Ярославле и Ярославском районе
, уточнили в областном правительстве.
В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона
На Советской площади ЛиАЗы-5292 оценили губернатор Михаил Евраев
и директор департамента транспорта правительства РФ Анатолий Мещеряков
.
"С 1 апреля до конца мая в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов. На маршруты выйдут 600 – 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей, преимущественно большого и среднего класса, повышенной вместимости. Жители должны получить хороший общественный транспорт", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
Губернатор сообщил, что в Ярославле, когда прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ, чтобы жители смогли сами оценить удобство и комфорт современного транспорта.
По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, сейчас новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем.
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В Ярославской области обсудили модернизацию транспортной системы региона