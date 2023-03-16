https://ria.ru/20230316/avtobusy-1858388112.html

Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль

Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль - РИА Новости, 16.03.2023

Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль

Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль, в ближайшие дни они выйдут на линии, сообщило правительство Ярославской области. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:37

2023-03-16T17:37

2023-03-16T17:37

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

ярославский район

михаил евраев

анатолий мещеряков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль, в ближайшие дни они выйдут на линии, сообщило правительство Ярославской области. По данным областного правительства, в Ярославль прибыло 15 автобусов, сегодня ожидается поставка следующей партии. Современные низкопольные машины марки ЛиАЗ-5292 экологического стандарта "Евро-5" оборудованы тремя дверьми, адаптированы для маломобильных граждан и родителей с колясками. Автобусы предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Кондиционеры и мультимедийные системы в салонах повышают комфортность поездок. Автобусы в ближайшее время выйдут на линии в Ярославле и Ярославском районе, уточнили в областном правительстве. На Советской площади ЛиАЗы-5292 оценили губернатор Михаил Евраев и директор департамента транспорта правительства РФ Анатолий Мещеряков. "С 1 апреля до конца мая в Ярославле и Ярославском районе будет полностью заменен парк пассажирских автобусов. На маршруты выйдут 600 – 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей, преимущественно большого и среднего класса, повышенной вместимости. Жители должны получить хороший общественный транспорт", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. Губернатор сообщил, что в Ярославле, когда прибудут автобусы всех классов, будет организован их открытый показ, чтобы жители смогли сами оценить удобство и комфорт современного транспорта. По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, сейчас новые автобусы будут проходить регистрацию, оформление необходимых документов, настройку систем.

https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html

https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html

ярославль

ярославская область

ярославский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославль, ярославская область, ярославский район, михаил евраев, анатолий мещеряков