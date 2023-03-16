https://ria.ru/20230316/aviaogranicheniya-1858456976.html
США считают российские авиаограничения над Черным морем незаконными
США считают российские авиаограничения над Черным морем незаконными - РИА Новости, 16.03.2023
США считают российские авиаограничения над Черным морем незаконными
США считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться, сказал координатор стратегических... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:55
2023-03-16T22:55
2023-03-16T23:51
джон кирби
россия
черное море
сша
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Российские военные обвинили в нарушении зоны ограничения полетов американский беспилотник, который во вторник потерпел крушение над Черным морем. "Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", - сказал Кирби. Он повторил, что США намерены продолжать полеты в этом районе. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858444247.html
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джон кирби, россия, черное море, сша, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире
Джон Кирби, Россия, Черное море, США, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире
США считают российские авиаограничения над Черным морем незаконными
Представитель Белого дома Кирби назвал ограничения России над Черным морем незаконными
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Российские военные обвинили в нарушении зоны ограничения полетов американский беспилотник, который во вторник потерпел крушение над Черным морем.
В МИД связали инцидент с БПЛА с желанием США перебить финансовую повестку
"Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", - сказал Кирби.
Он повторил, что США намерены продолжать полеты в этом районе.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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