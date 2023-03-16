https://ria.ru/20230316/avdeevka-1858231253.html

Российские силы ведут наступление на Авдеевку

Российские силы ведут наступление на Авдеевку - РИА Новости, 16.03.2023

Российские силы ведут наступление на Авдеевку

Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:55

2023-03-16T10:55

2023-03-16T11:27

специальная военная операция на украине

авдеевка

в мире

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Здесь (в направлении Авдеевки - ред.) продолжают наступательные действия со стороны Красногоровки наши подразделения, здесь мы видим, что и с другой стороны Авдеевки тоже продвигаются. Не так быстро. Стоит еще понимать, что противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, даже с учетом погодных условий. Но абсолютно планомерно идет продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что у противника остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российских сил.

https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html

авдеевка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авдеевка, в мире, россия, украина