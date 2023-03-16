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Российские силы ведут наступление на Авдеевку - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 16.03.2023 (обновлено: 11:27 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/avdeevka-1858231253.html
Российские силы ведут наступление на Авдеевку
Российские силы ведут наступление на Авдеевку - РИА Новости, 16.03.2023
Российские силы ведут наступление на Авдеевку
Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:55
2023-03-16T11:27
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Здесь (в направлении Авдеевки - ред.) продолжают наступательные действия со стороны Красногоровки наши подразделения, здесь мы видим, что и с другой стороны Авдеевки тоже продвигаются. Не так быстро. Стоит еще понимать, что противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, даже с учетом погодных условий. Но абсолютно планомерно идет продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что у противника остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российских сил.
https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html
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авдеевка, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, Россия, Украина
Российские силы ведут наступление на Авдеевку

Пушилин заявил о наступлении российских сил на Авдеевку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Здесь (в направлении Авдеевки - ред.) продолжают наступательные действия со стороны Красногоровки наши подразделения, здесь мы видим, что и с другой стороны Авдеевки тоже продвигаются. Не так быстро. Стоит еще понимать, что противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, даже с учетом погодных условий. Но абсолютно планомерно идет продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что у противника остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российских сил.
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