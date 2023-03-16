https://ria.ru/20230316/atr-1858388299.html
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР - РИА Новости, 16.03.2023
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
РФ и Китай тесно координируют позиции и внимательно анализируют ситуацию, складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в свете планов альянса AUKUS,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:38
2023-03-16T17:38
2023-03-16T17:56
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мария захарова
магатэ
атр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РФ и Китай тесно координируют позиции и внимательно анализируют ситуацию, складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в свете планов альянса AUKUS, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия и Китай тесно координируют свои позиции на международной арене. Мы внимательно анализируем действия западников в АТР, включая их усилия по продвижению под эгидой США AUKUS", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что РФ и Китай считают необходимым добиваться от членов альянса AUKUS "строгого выполнения своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, средств его доставки, отказа от любых шагов, которые способны дестабилизировать обстановку, негативно сказаться на стратегическом балансе"."Конечно, сейчас все обсуждают ситуацию вокруг проекта строительства атомных подводных лодок для Австралии в рамках AUKUS. Какие последствия? Я думаю, что все прекрасно понимают, и при этом вопросы, которые задавали и китайцы, и мы - они остались без ответа. А вопросы очевидные - вот, Австралии передадут ядерные материалы и соответствующие установки, которые в неядерных государствах-участниках Договора о нераспространении ядерного оружия должны находится под гарантиями МАГАТЭ. И пока нет никакой ясности в отношении того, каким образом эти гарантии будут осуществлены и смогут ли инспекторы агентства иметь полный доступ ко всему, что связано с этим лодочным проектом", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230315/aukus-1857994246.html
https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html
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россия, китай, aukus, в мире, мария захарова, магатэ, атр, австралия
Россия, Китай, AUKUS, В мире, Мария Захарова, МАГАТЭ, АТР, Австралия
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
В МИД заявили о тесной координации России и Китая по ситуации в АТР из-за планов AUKUS