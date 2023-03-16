Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 16.03.2023 (обновлено: 17:56 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/atr-1858388299.html
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР - РИА Новости, 16.03.2023
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
РФ и Китай тесно координируют позиции и внимательно анализируют ситуацию, складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в свете планов альянса AUKUS,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:38
2023-03-16T17:56
россия
китай
aukus
в мире
мария захарова
магатэ
атр
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РФ и Китай тесно координируют позиции и внимательно анализируют ситуацию, складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в свете планов альянса AUKUS, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия и Китай тесно координируют свои позиции на международной арене. Мы внимательно анализируем действия западников в АТР, включая их усилия по продвижению под эгидой США AUKUS", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что РФ и Китай считают необходимым добиваться от членов альянса AUKUS "строгого выполнения своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, средств его доставки, отказа от любых шагов, которые способны дестабилизировать обстановку, негативно сказаться на стратегическом балансе"."Конечно, сейчас все обсуждают ситуацию вокруг проекта строительства атомных подводных лодок для Австралии в рамках AUKUS. Какие последствия? Я думаю, что все прекрасно понимают, и при этом вопросы, которые задавали и китайцы, и мы - они остались без ответа. А вопросы очевидные - вот, Австралии передадут ядерные материалы и соответствующие установки, которые в неядерных государствах-участниках Договора о нераспространении ядерного оружия должны находится под гарантиями МАГАТЭ. И пока нет никакой ясности в отношении того, каким образом эти гарантии будут осуществлены и смогут ли инспекторы агентства иметь полный доступ ко всему, что связано с этим лодочным проектом", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230315/aukus-1857994246.html
https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html
россия
китай
атр
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, aukus, в мире, мария захарова, магатэ, атр, австралия
Россия, Китай, AUKUS, В мире, Мария Захарова, МАГАТЭ, АТР, Австралия
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР

В МИД заявили о тесной координации России и Китая по ситуации в АТР из-за планов AUKUS

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РФ и Китай тесно координируют позиции и внимательно анализируют ситуацию, складывающуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в свете планов альянса AUKUS, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия и Китай тесно координируют свои позиции на международной арене. Мы внимательно анализируем действия западников в АТР, включая их усилия по продвижению под эгидой США AUKUS", - сказала Захарова на брифинге.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Посол России в Лондоне заявил об озабоченности Москвы по поводу AUKUS
15 марта, 12:19
Она добавила, что РФ и Китай считают необходимым добиваться от членов альянса AUKUS "строгого выполнения своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения, средств его доставки, отказа от любых шагов, которые способны дестабилизировать обстановку, негативно сказаться на стратегическом балансе".
"Конечно, сейчас все обсуждают ситуацию вокруг проекта строительства атомных подводных лодок для Австралии в рамках AUKUS. Какие последствия? Я думаю, что все прекрасно понимают, и при этом вопросы, которые задавали и китайцы, и мы - они остались без ответа. А вопросы очевидные - вот, Австралии передадут ядерные материалы и соответствующие установки, которые в неядерных государствах-участниках Договора о нераспространении ядерного оружия должны находится под гарантиями МАГАТЭ. И пока нет никакой ясности в отношении того, каким образом эти гарантии будут осуществлены и смогут ли инспекторы агентства иметь полный доступ ко всему, что связано с этим лодочным проектом", - заключила Захарова.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Байден заявил, что его не волнует реакция Китая на партнерство AUKUS
14 марта, 01:25
 
РоссияКитайAUKUSВ миреМария ЗахароваМАГАТЭАТРАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала