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Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу - РИА Новости, 16.03.2023
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу
Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:11
2023-03-16T17:11
2023-03-16T17:11
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из презентации, которую показал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Согласно данным, представленным Ромашкиным в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства", средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей, Геленджика – 3,5 тысячи, Анапы – порядка трех тысяч рублей. "Удорожание получилось порядка 11-18 процентов. Основные ценовые события еще впереди. Сейчас продано менее 15 процентов летнего размещения", – прокомментировал Ромашкин. По его данным, динамика продаж летних туров в Сочи, Анапу и Геленджик за январь-февраль выросла год к году на 52, 60 и 48 процентов соответственно.
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новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Геленджик, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу
АТОР: путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12 процентов, в Анапу – на 16%
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из презентации, которую показал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Согласно данным, представленным Ромашкиным в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства", средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей, Геленджика – 3,5 тысячи, Анапы – порядка трех тысяч рублей.
"Удорожание получилось порядка 11-18 процентов. Основные ценовые события еще впереди. Сейчас продано менее 15 процентов летнего размещения", – прокомментировал Ромашкин.
По его данным, динамика продаж летних туров в Сочи, Анапу и Геленджик за январь-февраль выросла год к году на 52, 60 и 48 процентов соответственно.
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