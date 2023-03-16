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Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу - РИА Новости, 16.03.2023
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Туризм
 
17:11 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/ator-1858375917.html
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу - РИА Новости, 16.03.2023
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу
Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:11
2023-03-16T17:11
туризм
новости - туризм
сочи
анапа
геленджик
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из презентации, которую показал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Согласно данным, представленным Ромашкиным в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства", средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей, Геленджика – 3,5 тысячи, Анапы – порядка трех тысяч рублей. "Удорожание получилось порядка 11-18 процентов. Основные ценовые события еще впереди. Сейчас продано менее 15 процентов летнего размещения", – прокомментировал Ромашкин. По его данным, динамика продаж летних туров в Сочи, Анапу и Геленджик за январь-февраль выросла год к году на 52, 60 и 48 процентов соответственно.
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новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Анапа, Геленджик, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу

АТОР: путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12 процентов, в Анапу – на 16%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из презентации, которую показал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Согласно данным, представленным Ромашкиным в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства", средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей, Геленджика – 3,5 тысячи, Анапы – порядка трех тысяч рублей.
"Удорожание получилось порядка 11-18 процентов. Основные ценовые события еще впереди. Сейчас продано менее 15 процентов летнего размещения", – прокомментировал Ромашкин.
По его данным, динамика продаж летних туров в Сочи, Анапу и Геленджик за январь-февраль выросла год к году на 52, 60 и 48 процентов соответственно.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В АТОР назвали самые популярные направления на лето у российских туристов
Вчера, 13:18
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиАнапаГеленджикСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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