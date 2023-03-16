https://ria.ru/20230316/ator-1858375917.html

Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу

Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу - РИА Новости, 16.03.2023

Туроператоры рассказали, как подорожали путевки на лето в Сочи и Анапу

Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:11

2023-03-16T17:11

2023-03-16T17:11

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новости - туризм

сочи

анапа

геленджик

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Стоимость туров в Сочи, Анапу и Геленджик в летнем сезоне 2023 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 12, 16 и 18 процентов соответственно, следует из презентации, которую показал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Согласно данным, представленным Ромашкиным в ходе выступления на Международной выставке "Туризм и индустрии гостеприимства", средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей, Геленджика – 3,5 тысячи, Анапы – порядка трех тысяч рублей. "Удорожание получилось порядка 11-18 процентов. Основные ценовые события еще впереди. Сейчас продано менее 15 процентов летнего размещения", – прокомментировал Ромашкин. По его данным, динамика продаж летних туров в Сочи, Анапу и Геленджик за январь-февраль выросла год к году на 52, 60 и 48 процентов соответственно.

https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html

сочи

анапа

геленджик

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новости - туризм, сочи, анапа, геленджик, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии