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В Калининградской области отразили авианалет условного противника - РИА Новости, 16.03.2023
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18:32 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/ataka-1858408660.html
В Калининградской области отразили авианалет условного противника
В Калининградской области отразили авианалет условного противника - РИА Новости, 16.03.2023
В Калининградской области отразили авианалет условного противника
Расчеты комплексов ПВО С-400 и "Панцирь" отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам инфраструктуры в Калининградской области в рамках... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:32
2023-03-16T18:32
калининградская область
с-400 «триумф»
су-27
су-24
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Расчеты комплексов ПВО С-400 и "Панцирь" отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам инфраструктуры в Калининградской области в рамках учений, сообщили в четверг в пресс-службе Балтийского флота. "Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексом "Панцирь" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе планового учения отразили ракетно-авиационный удар условного противника в Калининградской области", - сообщили на флоте. Отмечается, что в рамках учений зенитчики отрабатывали прикрытие "наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха во всем диапазоне высот и скоростей". В роли авиации противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и Су-30СМ2, а также вертолеты Ми-8 морской авиации флота. "В ходе выполнения задач расчетами ПВО все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и при входе в зону поражения "уничтожены". В ходе отражения удара расчеты произвели более 20 имитационных пусков", - уточнили на флоте. В свою очередь, радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота выполнили нормативы по развертыванию радиолокационных станций, отработали обнаружение воздушных целей и выдачу информации на командный пункт зенитчиков. Всего в учениях было задействовано до 20 единиц военной и специальной техники, а также более 10 летательных аппаратов.
https://ria.ru/20230119/tof-1845864475.html
https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html
https://ria.ru/20230228/nato-1854735185.html
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калининградская область, с-400 «триумф», су-27, су-24
Калининградская область, С-400 «Триумф», Су-27, Су-24
В Калининградской области отразили авианалет условного противника

"Панцири" и ПВО С-400 отразили авианалет условного противника на Калининградскую область

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Расчеты комплексов ПВО С-400 и "Панцирь" отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам инфраструктуры в Калининградской области в рамках учений, сообщили в четверг в пресс-службе Балтийского флота.
"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексом "Панцирь" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе планового учения отразили ракетно-авиационный удар условного противника в Калининградской области", - сообщили на флоте.
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Отмечается, что в рамках учений зенитчики отрабатывали прикрытие "наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха во всем диапазоне высот и скоростей".
В роли авиации противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и Су-30СМ2, а также вертолеты Ми-8 морской авиации флота.
"В ходе выполнения задач расчетами ПВО все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и при входе в зону поражения "уничтожены". В ходе отражения удара расчеты произвели более 20 имитационных пусков", - уточнили на флоте.
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В свою очередь, радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота выполнили нормативы по развертыванию радиолокационных станций, отработали обнаружение воздушных целей и выдачу информации на командный пункт зенитчиков.
Всего в учениях было задействовано до 20 единиц военной и специальной техники, а также более 10 летательных аппаратов.
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