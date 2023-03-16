https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html

Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США

Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США - РИА Новости, 16.03.2023

Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США

Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:18

2023-03-16T10:18

2023-03-16T11:57

сша

россия

китай

в мире

башар асад

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858244799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e73e1a694114e2a8ef89c434ec253206.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше – со времен Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран", - сказал Асад.По его словам, есть целый ряд стран, которые могут способствовать созданию многополярного мира."У России и КНР значительная ответственность в этом плане. Есть и страны БРИКС, есть другие страны, которые стали отдаляться от США и терять веру в Вашингтон, чувствуя, что США являются угрозой мировой стабильности", - сказал президент Сирии.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20221221/ssha-1840193777.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, китай, в мире, башар асад, брикс