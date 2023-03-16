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Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США - РИА Новости, 16.03.2023
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10:18 16.03.2023 (обновлено: 11:57 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США - РИА Новости, 16.03.2023
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:18
2023-03-16T11:57
сша
россия
китай
в мире
башар асад
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше – со времен Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран", - сказал Асад.По его словам, есть целый ряд стран, которые могут способствовать созданию многополярного мира."У России и КНР значительная ответственность в этом плане. Есть и страны БРИКС, есть другие страны, которые стали отдаляться от США и терять веру в Вашингтон, чувствуя, что США являются угрозой мировой стабильности", - сказал президент Сирии.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом &gt;&gt;
https://ria.ru/20221221/ssha-1840193777.html
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сша, россия, китай, в мире, башар асад, брикс
США, Россия, Китай, В мире, Башар Асад, БРИКС
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США

Глава Сирии Асад: для противостояния гегемонии США необходима коалиция стран

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии
21 декабря 2022, 11:38
"Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше – со времен Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран", - сказал Асад.
По его словам, есть целый ряд стран, которые могут способствовать созданию многополярного мира.
"У России и КНР значительная ответственность в этом плане. Есть и страны БРИКС, есть другие страны, которые стали отдаляться от США и терять веру в Вашингтон, чувствуя, что США являются угрозой мировой стабильности", - сказал президент Сирии.
Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Башар Асад дождался исторического поворота
Вчера, 08:00
 
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