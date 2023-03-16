https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США - РИА Новости, 16.03.2023
Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:18
2023-03-16T10:18
2023-03-16T11:57
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коалиция стран необходима для противостояния гегемонии США в мире, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше – со времен Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран", - сказал Асад.По его словам, есть целый ряд стран, которые могут способствовать созданию многополярного мира."У России и КНР значительная ответственность в этом плане. Есть и страны БРИКС, есть другие страны, которые стали отдаляться от США и терять веру в Вашингтон, чувствуя, что США являются угрозой мировой стабильности", - сказал президент Сирии.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>
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РИА Новости
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Асад призвал создать коалицию для противостояния гегемонии США
Глава Сирии Асад: для противостояния гегемонии США необходима коалиция стран