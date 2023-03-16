https://ria.ru/20230316/asad-1858186215.html

Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом

Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом - РИА Новости, 16.03.2023

Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:04

2023-03-16T05:04

2023-03-16T11:54

турция

сирия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Что касается встречи с Эрдоганом, то это связано с достижением этапа, когда Турция будет готова в ясной форме и без какой-либо неопределенности к полному выводу (турецких военных – ред.) с территории Сирии, прекращению поддержки терроризма и возвращению ситуации к той, какой она была до начала войны в Сирии. Это единственный вариант, при котором может состояться моя встреча с Эрдоганом", - сказал Асад."Кроме этого – какова ценность такой встречи и зачем ее устраивать, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии?" - добавил он.По его словам, Турция сыграла негативную роль в войне в Сирии, поддерживая организации, которые Дамаск считает террористическими, и введя на сирийскую территорию свои войска."Для нас Турция - это государство-оккупант", - сказал Асад.Он отметил важную роль России в том, что она сохраняет хорошие отношения как с сирийской, так и с турецкой стороной."Мы доверяем российской стороне, так как она сыграла роль посредника для облегчения этих контактов, при этом в рамках основ, на которых зиждется российская политика. Среди этих основ: уважение международного права, признание суверенитета государств, неприятие терроризма, уважение территориальной целостности Сирии и суверенитета сирийского государства на его территории, необходимость вывода нелегитимных иностранных вооруженных сил из Сирии", - отметил Асад."С этой целью Россия работает вместе с Сирией, предпринимая попытки урегулирования на площадках в Женеве, в Астане и других городах. У всех этих (переговоров – ред.) одна цель – восстановление стабильности в Сирии", - подчеркнул Асад.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html

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Асад об условиях встречи с Эрдоганом Президент Сирии Башар Асад рассказал РИА Новости об условиях встречи с Эрдоганом и о том, какую роль играет Россия в сирийском урегулировании. 2023-03-16T05:04 true PT3M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сирия