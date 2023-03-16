https://ria.ru/20230316/asad-1858184974.html

Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, заявил Асад

Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, заявил Асад - РИА Новости, 16.03.2023

Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, заявил Асад

Коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии, заявил в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:05

2023-03-16T04:05

2023-03-16T11:54

в мире

сирия

башар асад

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.РИА Новости первым из СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле."Я считаю, что третья мировая война идет, однако отличается по форме. Я имею в виду, что раньше мировые войны были традиционными. Армии нескольких государств действовали против нескольких других. Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", - сказал он в интервью РИА Новости.Владимир Зеленский, по словам Асада, сегодня ведет войну от лица Запада своей армией, состоящей из нацистов. "То же самое, террористы – это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах", - добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Читайте полный текст интервью с Башаром Асадом >>

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Асад: "Я считаю, что третья мировая война идет, однако отличается по форме" Коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине в формате прокси-войны и руками террористов в Сирии, но современное оружие, особенно ядерное, не дает противостоянию перерасти в традиционный формат мировой войны, заявил в интервью РИА Новости Асад. 2023-03-16T04:05 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, башар асад, владимир зеленский