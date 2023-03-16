https://ria.ru/20230316/artemovsk-1858418900.html

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 16.03.2023

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске

Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Артемовске с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:08

2023-03-16T19:08

2023-03-16T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

великобритания

украина

риши сунак

владимир зеленский

twitter

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Артемовске с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута", - написал Зеленский в Twitter в четверг. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

артемовск

великобритания

украина

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2023

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в мире, артемовск, великобритания, украина, риши сунак, владимир зеленский, twitter