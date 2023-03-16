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Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/artemovsk-1858418900.html
Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске
Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 16.03.2023
Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске
Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Артемовске с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:08
2023-03-16T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
великобритания
украина
риши сунак
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Артемовске с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута", - написал Зеленский в Twitter в четверг. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
артемовск
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в мире, артемовск, великобритания, украина, риши сунак, владимир зеленский, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Великобритания, Украина, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Twitter
Зеленский и Сунак обсудили ситуацию в Артемовске

Президент Украины Зеленский обсудил с британским премьером Сунаком ситуацию в Артемовске

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Артемовске с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута", - написал Зеленский в Twitter в четверг.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВеликобританияУкраинаРиши СунакВладимир ЗеленскийTwitter
 
 
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