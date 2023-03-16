https://ria.ru/20230316/armeniya-1858225304.html
Армянский министр назвал число переехавших в страну за год россиян
Армянский министр назвал число переехавших в страну за год россиян - РИА Новости, 16.03.2023
Армянский министр назвал число переехавших в страну за год россиян
Примерно 108-110 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году, заявил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью изданию "Ведомости". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:38
2023-03-16T10:38
2023-03-16T11:16
армения
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Примерно 108-110 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году, заявил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью изданию "Ведомости". По его словам, в среднем российские граждане за год открывают 500 предприятий в Армении. Но их масштаб очень разный — если в некоторых работают 600-700 человек, то в других — всего один сотрудник.Дополнительный приток средств клиентов в банковскую систему Армении в 2022 году составил три миллиарда долларов, добавил министр.По словам Керобяна, эти факторы обеспечили около четверти всего прироста ВВП республики, создав более трех процентов из 12,6%.
https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, экономика, россия
Армения, Экономика, Россия
Армянский министр назвал число переехавших в страну за год россиян
Министр экономики Керобян: более ста тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Примерно 108-110 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году, заявил министр экономики страны Ваган Керобян в интервью изданию "Ведомости".
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"Кроме этого, в прошлом году открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, не считая 4000 бизнесов, зарегистрированных в форме ИП", — сказал он.
По его словам, в среднем российские граждане за год открывают 500 предприятий в Армении. Но их масштаб очень разный — если в некоторых работают 600-700 человек, то в других — всего один сотрудник.
Дополнительный приток средств клиентов в банковскую систему Армении в 2022 году составил три миллиарда долларов, добавил министр.
По словам Керобяна, эти факторы обеспечили около четверти всего прироста ВВП республики, создав более трех процентов из 12,6%.
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян