https://ria.ru/20230316/arkheologiya-1858104607.html

Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды

Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды - РИА Новости, 16.03.2023

Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды

В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:00

2023-03-16T04:00

2023-03-16T04:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity. Археологи наткнулись на него во время исследований в Сагалассосе. В 333 году до нашей эры этот город завоевал Александр Македонский. Обнаруженные артефакты датируются 100 — 150 годами нашей эры. От других римских захоронений того времени кладбище в Сагалассосе отличается способом кремации. Тела сжигали на месте. А еще их закапывали под слоем извести и кирпичей. Также ученые обнаружили рядом с останками умышленно загнутые гвозди. Эксперты считают, что в Сагалассосе проводились уникальные погребальные обряды. Вероятно, хоронившие боялись своего рода возмездия от покойников. Согнутые гвозди, например, могли рассматриваться как "магический барьер" — их раскладывали вокруг праха. Возможно, и известь использовалась не только из эстетических соображений, а чтобы удержать человека или его дух в земле. Ранее сообщалось о найденной в Армении древней гробнице мужчины и женщины.

https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, турция