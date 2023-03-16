https://ria.ru/20230316/arkheologiya-1858104607.html
Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды
Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды - РИА Новости, 16.03.2023
Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды
В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T04:00
2023-03-16T04:00
2023-03-16T04:00
культура
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турция
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды, пишет Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity. Археологи наткнулись на него во время исследований в Сагалассосе. В 333 году до нашей эры этот город завоевал Александр Македонский. Обнаруженные артефакты датируются 100 — 150 годами нашей эры. От других римских захоронений того времени кладбище в Сагалассосе отличается способом кремации. Тела сжигали на месте. А еще их закапывали под слоем извести и кирпичей. Также ученые обнаружили рядом с останками умышленно загнутые гвозди. Эксперты считают, что в Сагалассосе проводились уникальные погребальные обряды. Вероятно, хоронившие боялись своего рода возмездия от покойников. Согнутые гвозди, например, могли рассматриваться как "магический барьер" — их раскладывали вокруг праха. Возможно, и известь использовалась не только из эстетических соображений, а чтобы удержать человека или его дух в земле. Ранее сообщалось о найденной в Армении древней гробнице мужчины и женщины.
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, турция
Культура, Новости культуры, Археология, Турция
Ученые нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды
В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
В Турции нашли древнее кладбище, где проводились уникальные похоронные обряды, пишет
Phys.org со ссылкой на журнал Antiquity.
Археологи наткнулись на него во время исследований в Сагалассосе. В 333 году до нашей эры этот город завоевал Александр Македонский. Обнаруженные артефакты датируются 100 — 150 годами нашей эры.
От других римских захоронений того времени кладбище в Сагалассосе отличается способом кремации. Тела сжигали на месте. А еще их закапывали под слоем извести и кирпичей. Также ученые обнаружили рядом с останками умышленно загнутые гвозди.
Эксперты считают, что в Сагалассосе проводились уникальные погребальные обряды. Вероятно, хоронившие боялись своего рода возмездия от покойников. Согнутые гвозди, например, могли рассматриваться как "магический барьер" — их раскладывали вокруг праха. Возможно, и известь использовалась не только из эстетических соображений, а чтобы удержать человека или его дух в земле.
Ранее сообщалось
о найденной в Армении древней гробнице мужчины и женщины.
В египетском Луксоре археологи наткнулись на необычную находку