https://ria.ru/20230302/arkheologiya-1855096036.html

В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины

В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины - РИА Новости, 02.03.2023

В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины

В древнем городе-крепости Мецамор в Армении нашли захоронение, которое восходит ко времени правления Рамсеса II в Египте и датируется 1300 – 1200 годами до... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T04:00

2023-03-02T04:00

2023-03-02T04:00

культура

новости культуры

археология

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855045784_0:0:748:420_1920x0_80_0_0_c05beb1bc87c1ed9ab9e2d54ca78455a.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В древнем городе-крепости Мецамор в Армении нашли захоронение, которое восходит ко времени правления Рамсеса II в Египте и датируется 1300 – 1200 годами до нашей эры, сообщается на сайте Nauka w Polsce.В могиле покоятся мужчина и женщина, которые, по предварительно оценке, скончались в возрасте 30–40 лет. Вероятно, они были парой. Останки хорошо сохранились. Находку он называет уникальной — гробницу не разграбили, и ее богато обустроили. Ученые увидели там более сотни бус и золотых подвесок — некоторые похожи на кельтские кресты. Также в могиле есть десятки кулонов из сердолика, около дюжины керамических сосудов и фаянсовую флягу. Ученые не знают, какой народ жил в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия — не осталось текстов и это затрудняет идентификацию. Но поселение было большим, сопоставимого с ним по важности в конце второго тысячелетия в регионе не было.

https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, армения