https://ria.ru/20230302/arkheologiya-1855096036.html
В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины
В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины - РИА Новости, 02.03.2023
В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины
В древнем городе-крепости Мецамор в Армении нашли захоронение, которое восходит ко времени правления Рамсеса II в Египте и датируется 1300 – 1200 годами до... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T04:00
2023-03-02T04:00
2023-03-02T04:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В древнем городе-крепости Мецамор в Армении нашли захоронение, которое восходит ко времени правления Рамсеса II в Египте и датируется 1300 – 1200 годами до нашей эры, сообщается на сайте Nauka w Polsce.В могиле покоятся мужчина и женщина, которые, по предварительно оценке, скончались в возрасте 30–40 лет. Вероятно, они были парой. Останки хорошо сохранились. Находку он называет уникальной — гробницу не разграбили, и ее богато обустроили. Ученые увидели там более сотни бус и золотых подвесок — некоторые похожи на кельтские кресты. Также в могиле есть десятки кулонов из сердолика, около дюжины керамических сосудов и фаянсовую флягу. Ученые не знают, какой народ жил в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия — не осталось текстов и это затрудняет идентификацию. Но поселение было большим, сопоставимого с ним по важности в конце второго тысячелетия в регионе не было.
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, армения
Культура, Новости культуры, Археология, Армения
В Армении нашли загадочную древнюю гробницу мужчины и женщины
В Армении нашли гробницу живших 3200 лет назад мужчины и женщины
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
В древнем городе-крепости Мецамор в Армении нашли захоронение, которое восходит ко времени правления Рамсеса II в Египте и датируется 1300 – 1200 годами до нашей эры, сообщается
на сайте Nauka w Polsce.
В могиле покоятся мужчина и женщина, которые, по предварительно оценке, скончались в возрасте 30–40 лет. Вероятно, они были парой. Останки хорошо сохранились.
«
"Их смерть — загадка, ведь мы не знаем ее причин. Но все указывает на то, что они умерли одновременно — нет следов повторного вскрытия гробницы", — говорит археолог Кшиштоф Якубяк.
Находку он называет уникальной — гробницу не разграбили, и ее богато обустроили. Ученые увидели там более сотни бус и золотых подвесок — некоторые похожи на кельтские кресты. Также в могиле есть десятки кулонов из сердолика, около дюжины керамических сосудов и фаянсовую флягу.
Ученые не знают, какой народ жил в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия — не осталось текстов и это затрудняет идентификацию. Но поселение было большим, сопоставимого с ним по важности в конце второго тысячелетия в регионе не было.
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