https://ria.ru/20230316/arest-1858238981.html

Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика

Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика - РИА Новости, 16.03.2023

Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

2023-03-16T11:20

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Красильщика объявили в розыск еще в середине лета 2022 года. Он обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти (от 5 до 10 лет лишения свободы). Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.

https://ria.ru/20230314/feyki-1857792245.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, яндекс