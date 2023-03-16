https://ria.ru/20230316/arest-1858238981.html
Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика
Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика - РИА Новости, 16.03.2023
Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:20
2023-03-16T11:20
2023-03-16T11:20
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москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Красильщика объявили в розыск еще в середине лета 2022 года. Он обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти (от 5 до 10 лет лишения свободы). Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.
https://ria.ru/20230314/feyki-1857792245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, яндекс
Происшествия, Россия, Москва, Яндекс
Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика
Суд заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки" Красильщика за фейки о ВС России
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
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Красильщика объявили в розыск еще в середине лета 2022 года. Он обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти (от 5 до 10 лет лишения свободы).
Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе
" сообщили, что он покинул компанию.
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