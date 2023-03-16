https://ria.ru/20230316/antonov-1858179673.html

Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов

Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов - РИА Новости, 16.03.2023

Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов

Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T01:40

2023-03-16T01:40

2023-03-16T01:51

россия

сша

черное море

анатолий антонов

линдси грэм

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857962793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b6c0a264e845c73ff4ce8fdcb0e576d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, РФ сделала все для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Черным морем."Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства", - заявил Антонов.Непрофессионализм в данной ситуации проявили американские военные, а не российские летчики, заявил он. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Антонов также прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские аппараты, приближающиеся к американским, заявив, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла."Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии? Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", - подчеркнул Антонов.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230315/antonov-1857908193.html

https://ria.ru/20230315/bpla-1858145184.html

россия

сша

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, черное море, анатолий антонов, линдси грэм, министерство обороны сша