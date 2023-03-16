https://ria.ru/20230316/antonov-1858179673.html
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов - РИА Новости, 16.03.2023
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов
Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T01:40
2023-03-16T01:40
2023-03-16T01:51
россия
сша
черное море
анатолий антонов
линдси грэм
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.По его словам, РФ сделала все для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Черным морем."Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства", - заявил Антонов.Непрофессионализм в данной ситуации проявили американские военные, а не российские летчики, заявил он. "Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Антонов также прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские аппараты, приближающиеся к американским, заявив, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла."Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии? Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", - подчеркнул Антонов.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/antonov-1857908193.html
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россия, сша, черное море, анатолий антонов, линдси грэм, министерство обороны сша
Россия, США, Черное море, Анатолий Антонов, Линдси Грэм, Министерство обороны США
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов
Посол Антонов: Россия продолжает контакты с США для предотвращения возможных инцидентов
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США для предотвращения инцидентов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
По его словам, РФ сделала все для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Черным морем
.
"Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий - заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО границах района временного режима использования воздушного пространства", - заявил Антонов.
Непрофессионализм в данной ситуации проявили американские военные, а не российские летчики, заявил он. "Конечно, Пентагону
обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Антонов также прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма
сбивать в международном воздушном пространстве российские аппараты, приближающиеся к американским, заявив, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла.
Россия не ищет конфликта с США, заявил посол Антонов
"Неужели сенатор всерьез считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии? Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", - подчеркнул Антонов.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море