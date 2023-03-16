https://ria.ru/20230316/aktsionery-1858453326.html

Акционеры Credit Suisse в США подали иск против банка и его руководства

Акционеры Credit Suisse в США подали иск против банка и его руководства - РИА Новости, 16.03.2023

Акционеры Credit Suisse в США подали иск против банка и его руководства

Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против самой финансовой корпорации и ее руководства с обвинением в нарушении... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:30

2023-03-16T22:30

2023-03-16T22:30

экономика

сша

credit suisse

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

в мире

швейцария

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против самой финансовой корпорации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. “Коллективная жалоба о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах… от лиц и организаций, которые приобретали или иным образом получали американские депозитарные расписки Credit Suisse между 10 марта 2022 года и 15 марта 2023 года”, - указано в тексте иска, поданного в среду в окружной суд Нью-Джерси. Согласно документу, истцы обвиняют банк во введении инвесторов в заблуждение из-за нераскрытия существенной информации об уязвимостях во внутреннем контроле перед текущим сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании. Помимо самой группы, среди ответчиков указаны, в частности, председатель компании Аксель Леманн, исполнительный директор Ульрих Корнер и финансовый директор Диксит Йоши. Утверждается, что банк и его руководители выступали с “ложными по существу и вводящими в заблуждение заявлениями” о “бизнесе, операциях или перспективах” Credit Suisse, в результате чего инвесторы компании понесли существенные убытки. В среду стоимость акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831251671.html

https://ria.ru/20230313/aktivy-1857636704.html

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экономика, сша, credit suisse , lehman brothers , банкротство silicon valley bank, в мире, швейцария