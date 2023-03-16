Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на площадке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, сообщает Фонд Росконгресс.
Конференция включена в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете и организована при поддержке Минвостокразвития и МИД России.
В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что в работе конференции примут участие более 200 экспертов из 12 стран, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, США и Японии.
Для России и всего мира проблема климатических изменений и таяния вечной мерзлоты имеет огромное значение: около 60% территории нашей страны и почти четверть мировой суши занимает криолитозона. Здания, объекты инженерной инфраструктуры подвержены риску из-за деградации грунтов. Мерзлота хранит в себе колоссальные запасы углерода, высвобождение которого в результате таяния грунтов усугубляет глобальные изменения климата.
Цель мероприятия – найти ответы на климатические вызовы, с которыми сталкивается Арктика, а также обеспечить устойчивость экосистемы в условиях промышленного освоения криолитозоны. Участники конференции – представители международного научного сообщества – предложат новые подходы к решению фундаментальных научных и прикладных проблем экологического состояния Арктики, динамики ее изменения и освоения, строительства инженерных сооружений в условиях меняющегося климата.
22 марта состоится пленарное заседание конференции на тему "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений". 23 марта пленарное заседание будет посвящено теме "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата". Также запланированы круглые столы, посвященные аспектам отраслевой адаптации, экологическим рискам изменения климата и перспективам научных исследований криосферы Земли в Якутии. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.