https://ria.ru/20230316/akkreditatsiya-1858277146.html

Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске

Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске - РИА Новости, 16.03.2023

Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске

Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:11

2023-03-16T13:11

2023-03-16T13:20

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктический совет

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

климат

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на площадке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, сообщает Фонд Росконгресс.Конференция включена в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете и организована при поддержке Минвостокразвития и МИД России.В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что в работе конференции примут участие более 200 экспертов из 12 стран, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, США и Японии.Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах. В Москве, Пекине и Астане для участников будут организованы студии, на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства – прямые трансляции заседаний и сессий.Для России и всего мира проблема климатических изменений и таяния вечной мерзлоты имеет огромное значение: около 60% территории нашей страны и почти четверть мировой суши занимает криолитозона. Здания, объекты инженерной инфраструктуры подвержены риску из-за деградации грунтов. Мерзлота хранит в себе колоссальные запасы углерода, высвобождение которого в результате таяния грунтов усугубляет глобальные изменения климата.Цель мероприятия – найти ответы на климатические вызовы, с которыми сталкивается Арктика, а также обеспечить устойчивость экосистемы в условиях промышленного освоения криолитозоны. Участники конференции – представители международного научного сообщества – предложат новые подходы к решению фундаментальных научных и прикладных проблем экологического состояния Арктики, динамики ее изменения и освоения, строительства инженерных сооружений в условиях меняющегося климата.22 марта состоится пленарное заседание конференции на тему "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений". 23 марта пленарное заседание будет посвящено теме "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата". Также запланированы круглые столы, посвященные аспектам отраслевой адаптации, экологическим рискам изменения климата и перспективам научных исследований криосферы Земли в Якутии. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.

https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

https://ria.ru/20230315/yakutsk-1858025445.html

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктический совет, россия, арктика, якутск, республика саха (якутия), климат, фонд "росконгресс"