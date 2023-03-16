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Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске - РИА Новости, 16.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:11 16.03.2023 (обновлено: 13:20 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/akkreditatsiya-1858277146.html
Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске
Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске - РИА Новости, 16.03.2023
Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске
Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:11
2023-03-16T13:20
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
россия
арктика
якутск
республика саха (якутия)
климат
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на площадке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, сообщает Фонд Росконгресс.Конференция включена в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете и организована при поддержке Минвостокразвития и МИД России.В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что в работе конференции примут участие более 200 экспертов из 12 стран, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, США и Японии.Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах. В Москве, Пекине и Астане для участников будут организованы студии, на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства – прямые трансляции заседаний и сессий.Для России и всего мира проблема климатических изменений и таяния вечной мерзлоты имеет огромное значение: около 60% территории нашей страны и почти четверть мировой суши занимает криолитозона. Здания, объекты инженерной инфраструктуры подвержены риску из-за деградации грунтов. Мерзлота хранит в себе колоссальные запасы углерода, высвобождение которого в результате таяния грунтов усугубляет глобальные изменения климата.Цель мероприятия – найти ответы на климатические вызовы, с которыми сталкивается Арктика, а также обеспечить устойчивость экосистемы в условиях промышленного освоения криолитозоны. Участники конференции – представители международного научного сообщества – предложат новые подходы к решению фундаментальных научных и прикладных проблем экологического состояния Арктики, динамики ее изменения и освоения, строительства инженерных сооружений в условиях меняющегося климата.22 марта состоится пленарное заседание конференции на тему "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений". 23 марта пленарное заседание будет посвящено теме "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата". Также запланированы круглые столы, посвященные аспектам отраслевой адаптации, экологическим рискам изменения климата и перспективам научных исследований криосферы Земли в Якутии. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.
https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html
https://ria.ru/20230315/yakutsk-1858025445.html
россия
арктика
якутск
республика саха (якутия)
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арктический совет, россия, арктика, якутск, республика саха (якутия), климат, фонд "росконгресс"
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Россия, Арктика, Якутск, Республика Саха (Якутия), Климат, Фонд "Росконгресс"

Открыта аккредитация СМИ на освещение климатической конференции в Якутске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске на площадке Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, сообщает Фонд Росконгресс.
Конференция включена в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете и организована при поддержке Минвостокразвития и МИД России.
В конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Ожидается, что в работе конференции примут участие более 200 экспертов из 12 стран, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, США и Японии.
Мероприятия конференции пройдут как в очном, так и дистанционном форматах. В Москве, Пекине и Астане для участников будут организованы студии, на странице мероприятия на официальном сайте российского председательства – прямые трансляции заседаний и сессий.
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
9 марта, 22:21
Для России и всего мира проблема климатических изменений и таяния вечной мерзлоты имеет огромное значение: около 60% территории нашей страны и почти четверть мировой суши занимает криолитозона. Здания, объекты инженерной инфраструктуры подвержены риску из-за деградации грунтов. Мерзлота хранит в себе колоссальные запасы углерода, высвобождение которого в результате таяния грунтов усугубляет глобальные изменения климата.
Цель мероприятия – найти ответы на климатические вызовы, с которыми сталкивается Арктика, а также обеспечить устойчивость экосистемы в условиях промышленного освоения криолитозоны. Участники конференции – представители международного научного сообщества – предложат новые подходы к решению фундаментальных научных и прикладных проблем экологического состояния Арктики, динамики ее изменения и освоения, строительства инженерных сооружений в условиях меняющегося климата.
22 марта состоится пленарное заседание конференции на тему "Вечная мерзлота и вызовы глобальных климатических изменений". 23 марта пленарное заседание будет посвящено теме "Опыт российских регионов по сохранению вечной мерзлоты и вопросам изменения климата". Также запланированы круглые столы, посвященные аспектам отраслевой адаптации, экологическим рискам изменения климата и перспективам научных исследований криосферы Земли в Якутии. В ходе специального молодежного блока конференции планируется дискуссия сообщества молодых ученых об актуальных проблемах мерзлотоведения в современных реалиях изменения климата.
Национальный природный парк Ленские столбы, расположенный в бассейне среднего течения реки Лены - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Железняк: более 80 экспертов обсудят в Якутске вопросы климата
15 марта, 14:10
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыАрктический советРоссияАрктикаЯкутскРеспублика Саха (Якутия)КлиматФонд "Росконгресс"
 
 
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