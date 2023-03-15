https://ria.ru/20230315/zyuganov-1858062128.html

Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином

Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.03.2023

Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:38

2023-03-15T15:38

2023-03-15T15:38

политика

китай

россия

си цзиньпин

геннадий зюганов

кпрф

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, с которым мы в свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям", - заявил Зюганов.

https://ria.ru/20230227/kprf-1854525849.html

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, китай, россия, си цзиньпин, геннадий зюганов, кпрф, михаил мишустин