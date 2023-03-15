https://ria.ru/20230315/zyuganov-1858062128.html
Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином
Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином - РИА Новости, 15.03.2023
Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:38
2023-03-15T15:38
2023-03-15T15:38
политика
китай
россия
си цзиньпин
геннадий зюганов
кпрф
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, с которым мы в свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям", - заявил Зюганов.
https://ria.ru/20230227/kprf-1854525849.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, си цзиньпин, геннадий зюганов, кпрф, михаил мишустин
Политика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Геннадий Зюганов, КПРФ, Михаил Мишустин
Зюганов анонсировал встречу КПРФ с Си Цзиньпином
Зюганов на встрече с Мишустиным заявил, что в КПРФ готовятся к встрече с Си Цзиньпином