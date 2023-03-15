https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930695.html

Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России

Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России

Зимбабве рассчитывает увеличить закупки российской авиатехники, с уважением относится к оборудованию из РФ, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:22

2023-03-15T08:22

2023-03-15T09:08

россия

зимбабве

в мире

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает увеличить закупки российской авиатехники, с уважением относится к оборудованию из РФ, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы закупаем в России авиационную технику и хотим покупать еще. Наше военное сотрудничество находится на очень высоком уровне… есть историческая почва для дружбы между нашими армиями. Мы с уважением относимся к российскому оборудованию", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html

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зимбабве

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, зимбабве, в мире