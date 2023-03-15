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Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России - РИА Новости, 15.03.2023
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08:22 15.03.2023 (обновлено: 09:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930695.html
Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России
Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России
Зимбабве рассчитывает увеличить закупки российской авиатехники, с уважением относится к оборудованию из РФ, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:22
2023-03-15T09:08
россия
зимбабве
в мире
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает увеличить закупки российской авиатехники, с уважением относится к оборудованию из РФ, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы закупаем в России авиационную технику и хотим покупать еще. Наше военное сотрудничество находится на очень высоком уровне… есть историческая почва для дружбы между нашими армиями. Мы с уважением относимся к российскому оборудованию", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, зимбабве, в мире
Россия, Зимбабве, В мире
Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России

Спикер правящей партии Мутсвангва: Зимбабве хочет увеличить закупки авиатехники в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает увеличить закупки российской авиатехники, с уважением относится к оборудованию из РФ, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Мы закупаем в России авиационную технику и хотим покупать еще. Наше военное сотрудничество находится на очень высоком уровне… есть историческая почва для дружбы между нашими армиями. Мы с уважением относимся к российскому оборудованию", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>
Зимбабве
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития
08:19
 
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