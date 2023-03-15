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Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней - РИА Новости, 15.03.2023
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18:48 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/zerno-1858122726.html
Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней
Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней - РИА Новости, 15.03.2023
Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней
Правительство Германии обращается к России с просьбой продлить зерновую сделку за рамки обещанных 60 дней, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:48
2023-03-15T18:48
экономика
россия
германия
зерновая сделка
в мире
оон
турция
украина
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правительство Германии обращается к России с просьбой продлить зерновую сделку за рамки обещанных 60 дней, заявила на брифинге в среду официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал журналистам, что 60 дней, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, - достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Данную просьбу в кабмине ФРГ пояснили тем, что по всему миру свыше 300 миллионов человек испытывают голод. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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экономика, россия, германия, зерновая сделка, в мире, оон, турция, украина
Экономика, Россия, Германия, зерновая сделка, В мире, ООН, Турция, Украина
Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

Правительство Германии призвало Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правительство Германии обращается к России с просьбой продлить зерновую сделку за рамки обещанных 60 дней, заявила на брифинге в среду официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал журналистам, что 60 дней, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, - достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
«
"Мы взываем к российскому правительству обеспечить продление зерновой сделки за рамки указанных 60 дней", - заявила она во время брифинга правительства.
Данную просьбу в кабмине ФРГ пояснили тем, что по всему миру свыше 300 миллионов человек испытывают голод.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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