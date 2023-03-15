https://ria.ru/20230315/zerno-1858122726.html

Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней - РИА Новости, 15.03.2023

Германия призвала Россию продлить зерновую сделку более чем на 60 дней

Правительство Германии обращается к России с просьбой продлить зерновую сделку за рамки обещанных 60 дней, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:48

2023-03-15T18:48

2023-03-15T18:48

экономика

россия

германия

зерновая сделка

в мире

оон

турция

украина

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правительство Германии обращается к России с просьбой продлить зерновую сделку за рамки обещанных 60 дней, заявила на брифинге в среду официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал журналистам, что 60 дней, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, - достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Данную просьбу в кабмине ФРГ пояснили тем, что по всему миру свыше 300 миллионов человек испытывают голод. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857902583.html

россия

германия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, германия, зерновая сделка, в мире, оон, турция, украина