https://ria.ru/20230315/yazva-1858043936.html

В Чувашии выясняют обстоятельства заражения сибирской язвой

В Чувашии выясняют обстоятельства заражения сибирской язвой - РИА Новости, 15.03.2023

В Чувашии выясняют обстоятельства заражения сибирской язвой

Россельхознадзор в связи со случаями заболевания в Чувашии сибирской язвой начал расследование обстоятельств дела, в качестве экспертов привлечены инспекторы... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:49

2023-03-15T14:49

2023-03-15T14:50

сибирская язва

происшествия

цивильский район

россия

олег николаев (политик)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Россельхознадзор в связи со случаями заболевания в Чувашии сибирской язвой начал расследование обстоятельств дела, в качестве экспертов привлечены инспекторы территориального управления ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Глава Республики Чувашия Олег Николаев сообщил в среду, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение. Контактировавшие с ними лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение. "Инициирована прокурорская проверка, инспекторы территориального управления привлечены в качестве экспертов, уже начали проводить расследование обстоятельств дела", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Как рассказал агентству руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии Алексей Палькин, сотрудники ведомства выяснят, в каких условиях содержали быка, который мог стать источником заражения сибирской язвой. "Мы работаем в рамках наших полномочий, чтобы понять пути заноса вируса, откуда он взялся. Наши специалисты сейчас в пути на это место (выявленных случаев заражения – ред.). Они занимаются расследованием всех путей и условий, чтобы понять, чем владелец кормил животных, как содержал, были ли какие-то признаки (заболевания – ред.), кто контактировал", - отметил он. По его словам, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. "Вопрос - осматривали ли его (бычка – ред.) местные ветеринары, были ли обращения, что он болел, вакцинировали ли его. Все эти вопросы мы выясним", - заверил Палькин. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что госпитализированный мужчина заразился сибирской язвой, поранившись ножом при разделке туши быка. Зараженное мясо животного якобы успели продать еще до того, как у людей проявились симптомы болезни. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

цивильский район

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сибирская язва, происшествия, цивильский район, россия, олег николаев (политик), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), чувашская республика (чувашия)