https://ria.ru/20230315/yazva-1857949378.html

В Чувашии два человека заразились сибирской язвой

В Чувашии два человека заразились сибирской язвой - РИА Новости, 15.03.2023

В Чувашии два человека заразились сибирской язвой

Два человека заболели сибирской язвой в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:12

2023-03-15T10:12

2023-03-15T11:30

происшествия

чувашская республика (чувашия)

сибирская язва

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека заболели сибирской язвой в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.Николаев отметил, что пациенты находятся в состоянии средней тяжести, врачи дают положительный прогноз.Он уточнил, что контактирующие с гражданами здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение."Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", — добавил Николаев.Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае.Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чувашская республика (чувашия), сибирская язва