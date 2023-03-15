https://ria.ru/20230315/yazva-1857949378.html
В Чувашии два человека заразились сибирской язвой
В Чувашии два человека заразились сибирской язвой - РИА Новости, 15.03.2023
В Чувашии два человека заразились сибирской язвой
Два человека заболели сибирской язвой в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:12
2023-03-15T10:12
2023-03-15T11:30
происшествия
чувашская республика (чувашия)
сибирская язва
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Два человека заболели сибирской язвой в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.Николаев отметил, что пациенты находятся в состоянии средней тяжести, врачи дают положительный прогноз.Он уточнил, что контактирующие с гражданами здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение."Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", — добавил Николаев.Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае.Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чувашская республика (чувашия), сибирская язва
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), сибирская язва
В Чувашии два человека заразились сибирской язвой
Глава Чувашии Николаев сообщил, что в республике два человека заболели сибирской язвой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости.
Два человека заболели сибирской язвой в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале
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"Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение", — написал он.
Николаев отметил, что пациенты находятся в состоянии средней тяжести, врачи дают положительный прогноз.
Он уточнил, что контактирующие с гражданами здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение.
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"Накануне состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Проводятся необходимые процедуры, выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", — добавил Николаев.
Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае
.
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
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