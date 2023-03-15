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В "Яндексе" прокомментировали возможный делистинг акций с биржи NASDAQ - РИА Новости, 15.03.2023
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23:51 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/yandeks-1858171374.html
В "Яндексе" прокомментировали возможный делистинг акций с биржи NASDAQ
В "Яндексе" прокомментировали возможный делистинг акций с биржи NASDAQ - РИА Новости, 15.03.2023
В "Яндексе" прокомментировали возможный делистинг акций с биржи NASDAQ
Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса", все сервисы будут работать как раньше, вне зависимости от финального решения NASDAQ... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T23:51
2023-03-15T23:51
экономика
россия
яндекс
nasdaq
украина
московская биржа
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технологии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса", все сервисы будут работать как раньше, вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги компании продолжат торговаться на Московской бирже, сообщила компания. "Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса". Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе", - говорится в сообщении. Отмечается, что "вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже". "Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме", - добавляется в сообщении. Ранее в среду биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса" класса А. Соответствующее уведомление компания получила в среду, 15 марта. В ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию. В мае 2011 года Yandex N.V. провела размещение акций на американской бирже NASDAQ, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта.
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экономика, россия, яндекс, nasdaq, украина, московская биржа, в мире, технологии
Экономика, Россия, Яндекс, Nasdaq, Украина, Московская биржа, В мире, Технологии
В "Яндексе" прокомментировали возможный делистинг акций с биржи NASDAQ

"Яндекс" сообщил, что возможный делистинг акций не повлияет на операционную деятельность

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса", все сервисы будут работать как раньше, вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги компании продолжат торговаться на Московской бирже, сообщила компания.
"Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность "Яндекса". Все сервисы будут работать как раньше, а расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже". "Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме", - добавляется в сообщении.
Ранее в среду биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России, включая акции "Яндекса" класса А. Соответствующее уведомление компания получила в среду, 15 марта. В ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию.
В мае 2011 года Yandex N.V. провела размещение акций на американской бирже NASDAQ, а три года спустя, в июне 2014 года, бумаги компании начали торговаться на Московской бирже. Торги акциями компании на NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине вместе с другими бумагами эмитентов с основным бизнесом в России. На Мосбирже тоже была приостановка, но она завершилась в конце марта.
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