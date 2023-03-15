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Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи - РИА Новости, 15.03.2023
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16:48 15.03.2023 (обновлено: 18:53 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/wildberries-1858085631.html
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи - РИА Новости, 15.03.2023
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи
Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:48
2023-03-15T18:53
wildberries
россия
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в другие пункты, рассказали РИА Новости в компании."Как мы вчера и предупреждали — с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в Wildberries.Из закрытых пунктов вывозят товары, которые принадлежат компании и продавцам-предпринимателям, покупателей проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ.Накануне владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857930859.html
https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html
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wildberries, россия, экономика
Wildberries, Россия, Экономика
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи

Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов и вывоз товаров в целях безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в другие пункты, рассказали РИА Новости в компании.
"Как мы вчера и предупреждали — с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в Wildberries.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries
Вчера, 08:23
Из закрытых пунктов вывозят товары, которые принадлежат компании и продавцам-предпринимателям, покупателей проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ.
Накануне владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов
Вчера, 12:32
 
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