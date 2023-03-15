https://ria.ru/20230315/wildberries-1858085631.html
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи - РИА Новости, 15.03.2023
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи
Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:48
2023-03-15T16:48
2023-03-15T18:53
wildberries
россия
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в другие пункты, рассказали РИА Новости в компании."Как мы вчера и предупреждали — с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в Wildberries.Из закрытых пунктов вывозят товары, которые принадлежат компании и продавцам-предпринимателям, покупателей проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ.Накануне владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857930859.html
https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, россия, экономика
Wildberries, Россия, Экономика
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи
Wildberries подтвердил закрытие нескольких пунктов и вывоз товаров в целях безопасности
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары, а покупатели уже предупреждены о переносе заказов в другие пункты, рассказали РИА Новости в компании.
"Как мы вчера и предупреждали — с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — заявили в Wildberries.
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries
Из закрытых пунктов вывозят товары, которые принадлежат компании и продавцам-предпринимателям, покупателей проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ.
Накануне владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве
из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области
"проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
В Краснодаре ищут напавших на подростков в пункте выдачи заказов