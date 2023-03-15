https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html

В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023

В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:19

2023-03-15T14:19

2023-03-15T14:19

россия

москва

wildberries

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новыми условиями работы и штрафами, при этом уже готовятся изменения в законодательство для недопущения повторения подобной ситуации в будущем, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Однако, по его словам, с представителями ПВЗ на совещании был достигнут ряд договоренностей. "Мы готовим изменения в действующее законодательство на предмет того, что нужно изменить, чтобы такие ситуации больше не повторялись. …Просим наших юристов изучить правовую ситуацию и готовим в случае нарушения, если оно обнаружится, обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы", - подчеркнул Гусев. Кроме того, он отметил, что на следующем совещании 21 марта будет также выработан ряд мер, который может помочь в этой ситуации. "Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. …Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом", - заключил Гусев. РИА Новости направило запрос в компанию, а также Минпромторг РФ. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ накануне сообщила, что прокуратура Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.

https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, wildberries, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)