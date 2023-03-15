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В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
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14:19 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html
В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries
В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries
Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:19
2023-03-15T14:19
россия
москва
wildberries
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новыми условиями работы и штрафами, при этом уже готовятся изменения в законодательство для недопущения повторения подобной ситуации в будущем, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Однако, по его словам, с представителями ПВЗ на совещании был достигнут ряд договоренностей. "Мы готовим изменения в действующее законодательство на предмет того, что нужно изменить, чтобы такие ситуации больше не повторялись. …Просим наших юристов изучить правовую ситуацию и готовим в случае нарушения, если оно обнаружится, обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы", - подчеркнул Гусев. Кроме того, он отметил, что на следующем совещании 21 марта будет также выработан ряд мер, который может помочь в этой ситуации. "Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. …Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом", - заключил Гусев. РИА Новости направило запрос в компанию, а также Минпромторг РФ. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ накануне сообщила, что прокуратура Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html
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россия, москва, wildberries, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Москва, Wildberries, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

Депутат Гусев пообещал подготовить поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представители маркетплейса Wildberries не пришли сегодня в Госдуму для обсуждения ситуации, связанной с массовым недовольством владельцем пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новыми условиями работы и штрафами, при этом уже готовятся изменения в законодательство для недопущения повторения подобной ситуации в будущем, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«
"Мы пригласили представителей компании и пунктов выдачи. Компания Wildberries, к сожалению, не пришла", - сказал он.
Однако, по его словам, с представителями ПВЗ на совещании был достигнут ряд договоренностей. "Мы готовим изменения в действующее законодательство на предмет того, что нужно изменить, чтобы такие ситуации больше не повторялись. …Просим наших юристов изучить правовую ситуацию и готовим в случае нарушения, если оно обнаружится, обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и в правоохранительные органы", - подчеркнул Гусев.
Кроме того, он отметил, что на следующем совещании 21 марта будет также выработан ряд мер, который может помочь в этой ситуации. "Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. …Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом", - заключил Гусев. РИА Новости направило запрос в компанию, а также Минпромторг РФ.
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ накануне сообщила, что прокуратура Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу
Вчера, 11:08
 
РоссияМоскваWildberriesГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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