https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу - РИА Новости, 15.03.2023
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу
Ряд пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на информацию о забастовке, в главном офисе компании при этом протестующих нет,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:08
2023-03-15T11:08
2023-03-15T11:08
москва
wildberries
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на информацию о забастовке, в главном офисе компании при этом протестующих нет, убедился корреспондент РИА Новости. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные. Так, в среду утром никого из недовольных нововведениями в офисе не оказалось. При этом пункты выдачи в Москве продолжают работу. В одном из них РИА Новости рассказали, что "сотрудники поторопились" с протестами, поскольку компания уже работает над пересмотром и возможной отменой вызвавших недовольства условий. РИА Новости направило запрос в компанию. Как проверил ранее в среду корреспондент агентства во Владивостоке, многие офисы Wildberries в городе также продолжают работу в штатном режиме. Однако по утверждению сотрудника ПВЗ на улице Калинина, "больше половины" пунктов в городе закрылись. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ накануне сообщила, что прокуратура Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.
https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html
https://ria.ru/20230314/wildberries-1857834511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, wildberries
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу
ПВЗ Wildberries в Москве продолжают работу, несмотря на сообщения о забастовке
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на информацию о забастовке, в главном офисе компании при этом протестующих нет, убедился корреспондент РИА Новости.
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные.
Прокуратура проверит информацию о нарушении прав работников Wildberries
Так, в среду утром никого из недовольных нововведениями в офисе не оказалось. При этом пункты выдачи в Москве продолжают работу. В одном из них РИА Новости рассказали, что "сотрудники поторопились" с протестами, поскольку компания уже работает над пересмотром и возможной отменой вызвавших недовольства условий. РИА Новости направило запрос в компанию.
Как проверил ранее в среду корреспондент агентства во Владивостоке
, многие офисы Wildberries в городе также продолжают работу в штатном режиме. Однако по утверждению сотрудника ПВЗ на улице Калинина, "больше половины" пунктов в городе закрылись.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
накануне сообщила, что прокуратура Московской области
"проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.
Владельцы ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов