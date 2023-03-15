https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html

Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу

Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу - РИА Новости, 15.03.2023

Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу

Ряд пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на информацию о забастовке, в главном офисе компании при этом протестующих нет,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:08

2023-03-15T11:08

2023-03-15T11:08

москва

wildberries

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ряд пунктов выдачи заказов Wildberries в Москве продолжает работу, несмотря на информацию о забастовке, в главном офисе компании при этом протестующих нет, убедился корреспондент РИА Новости. Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В маркетплейсе также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле являются партнерами, поскольку они не предоставили свои данные. Так, в среду утром никого из недовольных нововведениями в офисе не оказалось. При этом пункты выдачи в Москве продолжают работу. В одном из них РИА Новости рассказали, что "сотрудники поторопились" с протестами, поскольку компания уже работает над пересмотром и возможной отменой вызвавших недовольства условий. РИА Новости направило запрос в компанию. Как проверил ранее в среду корреспондент агентства во Владивостоке, многие офисы Wildberries в городе также продолжают работу в штатном режиме. Однако по утверждению сотрудника ПВЗ на улице Калинина, "больше половины" пунктов в городе закрылись. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ накануне сообщила, что прокуратура Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" в связи с размещенными в СМИ сведениями.

https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html

https://ria.ru/20230314/wildberries-1857834511.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, wildberries