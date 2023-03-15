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"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском - РИА Новости, 15.03.2023
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском
"Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:12
2023-03-15T15:12
2023-03-15T16:06
происшествия
транснефть
брянская область
альметьевск
игорь демин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник президента компании Игорь Демин.При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала осуществлять прокачку нефти, не пострадала."Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим", — добавил Демин.Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода, пояснил советник президента компании.Демин сообщал РИА Новости о попытке обстрела НПЗ "Новозыбков" в конце января. Тогда никто не пострадал, а сам трубопровод продолжил работать в штатном режиме.
https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html
https://ria.ru/20230217/druzhba-1852684553.html
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РИА Новости
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происшествия, транснефть, брянская область, альметьевск, игорь демин
Происшествия, Транснефть, Брянская область, Альметьевск, Игорь Демин
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском
"Транснефть" нашла взрывчатку на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" под Брянском
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник президента компании Игорь Демин.
«
"На территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков", — рассказал он.
При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала осуществлять прокачку нефти, не пострадала.
"Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим", — добавил Демин.
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Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода, пояснил советник президента компании.
«
"Ведутся следственные действия", — заключил Демин.
Демин сообщал РИА Новости о попытке обстрела НПЗ "Новозыбков" в конце января. Тогда никто не пострадал, а сам трубопровод продолжил работать в штатном режиме.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
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