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"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском - РИА Новости, 15.03.2023
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15:12 15.03.2023 (обновлено: 16:06 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/vzryvchatka-1858053484.html
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском - РИА Новости, 15.03.2023
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском
"Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:12
2023-03-15T16:06
происшествия
транснефть
брянская область
альметьевск
игорь демин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник президента компании Игорь Демин.При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала осуществлять прокачку нефти, не пострадала."Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим", — добавил Демин.Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода, пояснил советник президента компании.Демин сообщал РИА Новости о попытке обстрела НПЗ "Новозыбков" в конце января. Тогда никто не пострадал, а сам трубопровод продолжил работать в штатном режиме.
https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html
https://ria.ru/20230217/druzhba-1852684553.html
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происшествия, транснефть, брянская область, альметьевск, игорь демин
Происшествия, Транснефть, Брянская область, Альметьевск, Игорь Демин
"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском

"Транснефть" нашла взрывчатку на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" под Брянском

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России и "Транснефти"
Сотрудники пожарной охраны МЧС России и Транснефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России и "Транснефти". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник президента компании Игорь Демин.
«
"На территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков", — рассказал он.
При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала осуществлять прокачку нефти, не пострадала.
"Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим", — добавил Демин.
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Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода, пояснил советник президента компании.
«
"Ведутся следственные действия", — заключил Демин.
Демин сообщал РИА Новости о попытке обстрела НПЗ "Новозыбков" в конце января. Тогда никто не пострадал, а сам трубопровод продолжил работать в штатном режиме.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

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ПроисшествияТранснефтьБрянская областьАльметьевскИгорь Демин
 
 
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