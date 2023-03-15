https://ria.ru/20230315/vzryvchatka-1858053484.html

"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском

"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском - РИА Новости, 15.03.2023

"Транснефть" нашла взрывные устройства на НПС "Новозыбков" под Брянском

"Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:12

2023-03-15T15:12

2023-03-15T16:06

происшествия

транснефть

брянская область

альметьевск

игорь демин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Транснефть" нашла несколько взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопроводной системы "Дружба" в Брянской области, заявил советник президента компании Игорь Демин.При этом сама станция, которая еще в прошлом году перестала осуществлять прокачку нефти, не пострадала."Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим", — добавил Демин.Характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода, пояснил советник президента компании.Демин сообщал РИА Новости о попытке обстрела НПЗ "Новозыбков" в конце января. Тогда никто не пострадал, а сам трубопровод продолжил работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html

https://ria.ru/20230217/druzhba-1852684553.html

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Варвара Скокшина

происшествия, транснефть, брянская область, альметьевск, игорь демин