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В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе - РИА Новости, 15.03.2023
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09:40 15.03.2023 (обновлено: 10:50 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/vzryv-1857943117.html
В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе
В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе - РИА Новости, 15.03.2023
В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе
Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:40
2023-03-15T10:50
происшествия
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены два человека, составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов. Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы. Владелец автомобиля скончался в больнице от полученных ранений, сообщили местные власти. "На улице Кирова в районе 48 дома был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем телеграм-канале. В машине также находилась сотрудница предприятия, которым руководил погибший Ткач - Елена Сиващенко, сообщил Рогов. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также пострадал проходящий мимо местный мирный житель Александр Зиновьев, получивший травмы лица, написал Рогов.
https://ria.ru/20230314/melitopol-1857847215.html
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происшествия, запорожская область, мелитополь, владимир рогов
Происшествия, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов
В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе

Рогов: мощность взрыва в Мелитополе составила два килограмма в тротиловом эквиваленте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Мелитополе. 14 марта 2023
На месте взрыва автомобиля в Мелитополе. 14 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На месте взрыва автомобиля в Мелитополе. 14 марта 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены два человека, составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов.
Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы. Владелец автомобиля скончался в больнице от полученных ранений, сообщили местные власти.
"На улице Кирова в районе 48 дома был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
В машине также находилась сотрудница предприятия, которым руководил погибший Ткач - Елена Сиващенко, сообщил Рогов. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также пострадал проходящий мимо местный мирный житель Александр Зиновьев, получивший травмы лица, написал Рогов.
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ПроисшествияЗапорожская областьМелитопольВладимир Рогов
 
 
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