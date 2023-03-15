В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе
Рогов: мощность взрыва в Мелитополе составила два килограмма в тротиловом эквиваленте
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Мелитополе. 14 марта 2023
На месте взрыва автомобиля в Мелитополе. 14 марта 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены два человека, составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов.
Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы. Владелец автомобиля скончался в больнице от полученных ранений, сообщили местные власти.
"На улице Кирова в районе 48 дома был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
В машине также находилась сотрудница предприятия, которым руководил погибший Ткач - Елена Сиващенко, сообщил Рогов. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также пострадал проходящий мимо местный мирный житель Александр Зиновьев, получивший травмы лица, написал Рогов.