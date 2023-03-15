https://ria.ru/20230315/vzryv-1857943117.html

В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе

В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе - РИА Новости, 15.03.2023

В Запорожской области рассказали подробности взрыва автомобиля в Мелитополе

Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:40

2023-03-15T09:40

2023-03-15T10:50

происшествия

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Мощность взрыва автомобиля в Мелитополе, в результате которого погиб предприниматель и руководитель муниципального предприятия Иван Ткач, а также были ранены два человека, составила два килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов. Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы. Владелец автомобиля скончался в больнице от полученных ранений, сообщили местные власти. "На улице Кирова в районе 48 дома был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте", - написал Рогов в своем телеграм-канале. В машине также находилась сотрудница предприятия, которым руководил погибший Ткач - Елена Сиващенко, сообщил Рогов. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Также пострадал проходящий мимо местный мирный житель Александр Зиновьев, получивший травмы лица, написал Рогов.

https://ria.ru/20230314/melitopol-1857847215.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, запорожская область, мелитополь, владимир рогов