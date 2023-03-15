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Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным

Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным

Проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания через базу данных "Алушта" все еще остаются, прокуроры добиваются устранения выявленных нарушений,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:47

россия

игорь краснов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания через базу данных "Алушта" все еще остаются, прокуроры добиваются устранения выявленных нарушений, сообщил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих "стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих". В частности, Краснов рассказал, что были проблемы, связанные с выплатами военнослужащим положенного денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. "Но все еще окончательно не решены проблемы, связанные с выплатами через базу "Алушта". С каждым таким случаем мы предметно разбираемся, добиваемся устранения выявленных нарушений", - сказал Краснов. По его словам, работа ведется круглосуточно. "Многие нарушения удалось своевременно пресечь, при нашем участии скорректирована необходимая нормативная база", - добавил генпрокурор. Как сообщалось, с помощью внедренной в 2012 году в Минобороны РФ автоматизированной системы ресурсного обеспечения на основе программных изделий "Алушта" ведется централизованный расчет денежного довольствия военным.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь краснов, владимир путин, безопасность