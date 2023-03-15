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Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным - РИА Новости, 15.03.2023
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14:47 15.03.2023
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Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным
Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным
Проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания через базу данных "Алушта" все еще остаются, прокуроры добиваются устранения выявленных нарушений,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:47
2023-03-15T14:47
россия
игорь краснов
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания через базу данных "Алушта" все еще остаются, прокуроры добиваются устранения выявленных нарушений, сообщил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих "стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих". В частности, Краснов рассказал, что были проблемы, связанные с выплатами военнослужащим положенного денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. "Но все еще окончательно не решены проблемы, связанные с выплатами через базу "Алушта". С каждым таким случаем мы предметно разбираемся, добиваемся устранения выявленных нарушений", - сказал Краснов. По его словам, работа ведется круглосуточно. "Многие нарушения удалось своевременно пресечь, при нашем участии скорректирована необходимая нормативная база", - добавил генпрокурор. Как сообщалось, с помощью внедренной в 2012 году в Минобороны РФ автоматизированной системы ресурсного обеспечения на основе программных изделий "Алушта" ведется централизованный расчет денежного довольствия военным.
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россия, игорь краснов, владимир путин, безопасность
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Безопасность
Краснов рассказал о решении проблем с выплатами военным

Генпрокурор Краснов рассказал о проблемах с выплатами военным через базу данных "Алушта"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Проблемы с выплатами военнослужащим денежного содержания через базу данных "Алушта" все еще остаются, прокуроры добиваются устранения выявленных нарушений, сообщил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих "стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих".
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В частности, Краснов рассказал, что были проблемы, связанные с выплатами военнослужащим положенного денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных "Алушта", блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру.
"Но все еще окончательно не решены проблемы, связанные с выплатами через базу "Алушта". С каждым таким случаем мы предметно разбираемся, добиваемся устранения выявленных нарушений", - сказал Краснов.
По его словам, работа ведется круглосуточно. "Многие нарушения удалось своевременно пресечь, при нашем участии скорректирована необходимая нормативная база", - добавил генпрокурор.
Как сообщалось, с помощью внедренной в 2012 году в Минобороны РФ автоматизированной системы ресурсного обеспечения на основе программных изделий "Алушта" ведется централизованный расчет денежного довольствия военным.
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