Рейтинг@Mail.ru
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858040686.html
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил навести порядок с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:42
2023-03-15T14:42
специальная военная операция на украине
политика
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ff8fd097e398f24a01b49b258e53db14.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил навести порядок с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей, передает корреспондент РИА Новости. "Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он подчеркнул, что важно сделать все возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объеме, включая оказание надлежащей медицинской помощи получившим ранения и увечья, их реабилитацию и трудоустройство. "С первых дней работы в регионах отделений образованного по поручению главы государства Фонда помощи участникам СВО и их семьям поручаю территориальным и военным прокурорам наладить с ними надлежащий обмен информацией об имеющихся проблемах для их оперативного устранения", - пояснил Краснов. В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Путин поручил генпрокурору продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_af1362b013a9fd06a954a57a4009bd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО

Краснов поручил навести порядок с выплатами участникам СВО от региональных властей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил навести порядок с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей, передает корреспондент РИА Новости.
"Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он подчеркнул, что важно сделать все возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объеме, включая оказание надлежащей медицинской помощи получившим ранения и увечья, их реабилитацию и трудоустройство.
"С первых дней работы в регионах отделений образованного по поручению главы государства Фонда помощи участникам СВО и их семьям поручаю территориальным и военным прокурорам наладить с ними надлежащий обмен информацией об имеющихся проблемах для их оперативного устранения", - пояснил Краснов.
В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Путин поручил генпрокурору продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.
Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вас тут не воевало: Россия стоит на пороге смены элит
20 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала