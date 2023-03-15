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Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО

Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил навести порядок с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:42

2023-03-15T14:42

2023-03-15T14:42

специальная военная операция на украине

политика

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил навести порядок с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей, передает корреспондент РИА Новости. "Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Он подчеркнул, что важно сделать все возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объеме, включая оказание надлежащей медицинской помощи получившим ранения и увечья, их реабилитацию и трудоустройство. "С первых дней работы в регионах отделений образованного по поручению главы государства Фонда помощи участникам СВО и их семьям поручаю территориальным и военным прокурорам наладить с ними надлежащий обмен информацией об имеющихся проблемах для их оперативного устранения", - пояснил Краснов. В январе на встрече Краснова с Владимиром Путиным генпрокурор заявил, что ряд проблем, которые выявила частичная мобилизация, для многих стал уроком и заставил пересмотреть подходы к организации воинского учета и формированию баз данных военнослужащих. Путин поручил генпрокурору продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.

https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр