https://ria.ru/20230315/vsu-1858135722.html
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем - РИА Новости, 15.03.2023
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем
Украинские войска проводят разведку боем в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:29
2023-03-15T19:29
2023-03-15T20:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
украина
россия
киев
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Украинские войска проводят разведку боем в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Позднее Рогов сообщил, что атаку украинских войск удалось отбить усилиями бойцов 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии Вооруженных сил России. По его словам, часть солдат противника удалось уничтожить, остальные отошли на исходные позиции.Рогов ранее сегодня заявил, что Киев перебрасывает дополнительные силы на Запорожское направление. По его словам, речь идет о прибытии более пяти тысяч бойцов в ближайшие недели. Среди них военные, прошедшие подготовку на полигонах в европейских странах, включая Польшу, Германию и Британию.Сейчас главная задача — не допустить наступления противника и встретить его во всеоружии, поэтому в регионе выстроили несколько линий эшелонированной обороны, продолжил Рогов, отметив, что солдат ВСУ при наступлении "ждет нелегкая, а скорее — последняя "прогулка".С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857691950.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, украина, россия, киев, азовское море, польша
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Украина, Россия, Киев, Азовское море, Польша
Запорожские власти сообщили, что ВСУ проводят разведку боем
Рогов: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе Запорожской области