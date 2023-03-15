https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html

В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения

В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения - РИА Новости, 15.03.2023

В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения

Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, там насчитываются "тысячи" брошенных тел украинских военных, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:21

2023-03-15T12:21

2023-03-15T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ян гагин

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, там насчитываются "тысячи" брошенных тел украинских военных, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Где-то с осени появилась такая тенденция, что противник перестал почему-то активно забирать тела своих погибших. Это можно связывать либо с тем, что противник пытается скрывать реальные потери, либо пытается избежать каких-то социальных выплат, любо какого-то народного гнева на фоне той насильственной мобилизации", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские потери существенные. "Те тела, которые лежат на линии боевого соприкосновения - насчитываются просто тысячи тел, они не входят в общую статистику убитых либо раненых, не входят в статистику потерь. То есть все потери, которые противник обнародует у себя и в иностранной прессе в том числе, они не совсем корректные", - рассказал советник врио главы ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ян гагин, украина, россия, ситуация в днр и лнр