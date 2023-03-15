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В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html
В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения
В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения - РИА Новости, 15.03.2023
В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения
Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, там насчитываются "тысячи" брошенных тел украинских военных, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:21
2023-03-15T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ян гагин
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, там насчитываются "тысячи" брошенных тел украинских военных, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Где-то с осени появилась такая тенденция, что противник перестал почему-то активно забирать тела своих погибших. Это можно связывать либо с тем, что противник пытается скрывать реальные потери, либо пытается избежать каких-то социальных выплат, любо какого-то народного гнева на фоне той насильственной мобилизации", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские потери существенные. "Те тела, которые лежат на линии боевого соприкосновения - насчитываются просто тысячи тел, они не входят в общую статистику убитых либо раненых, не входят в статистику потерь. То есть все потери, которые противник обнародует у себя и в иностранной прессе в том числе, они не совсем корректные", - рассказал советник врио главы ДНР. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html
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в мире, донецкая народная республика, ян гагин, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения

Советник Пушилина Гагин: Киев бросает тысячи тел военных на линии соприкосновения

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киев с осени перестал забирать своих погибших по всей линии боевого соприкосновения, там насчитываются "тысячи" брошенных тел украинских военных, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Где-то с осени появилась такая тенденция, что противник перестал почему-то активно забирать тела своих погибших. Это можно связывать либо с тем, что противник пытается скрывать реальные потери, либо пытается избежать каких-то социальных выплат, любо какого-то народного гнева на фоне той насильственной мобилизации", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские потери существенные. "Те тела, которые лежат на линии боевого соприкосновения - насчитываются просто тысячи тел, они не входят в общую статистику убитых либо раненых, не входят в статистику потерь. То есть все потери, которые противник обнародует у себя и в иностранной прессе в том числе, они не совсем корректные", - рассказал советник врио главы ДНР.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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