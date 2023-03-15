https://ria.ru/20230315/vsu-1857960268.html

Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск

Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск - РИА Новости, 15.03.2023

Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:48

2023-03-15T10:48

2023-03-15T10:48

специальная военная операция на украине

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алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества украинских войск. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставит под сомнение готовность Украины провести контрнаступление. "То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну... Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру", - приводит слова Данилова издание "Украинская правда".

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Кирилл Волков

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