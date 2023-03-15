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Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/vsu-1857960268.html
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск - РИА Новости, 15.03.2023
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества украинских войск. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставит под сомнение готовность Украины провести контрнаступление. "То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну... Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру", - приводит слова Данилова издание "Украинская правда".
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск

Секретарь СНБО Данилов заявил, что качество личного состава ВСУ за год не ухудшилось

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества украинских войск.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставит под сомнение готовность Украины провести контрнаступление.
"То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну... Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру", - приводит слова Данилова издание "Украинская правда".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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