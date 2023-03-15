https://ria.ru/20230315/vsu-1857960268.html
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск - РИА Новости, 15.03.2023
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
2023-03-15T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал не соответствующей действительности информацию в СМИ об ухудшении качества украинских войск. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, из-за чего ряд чиновников в Киеве ставит под сомнение готовность Украины провести контрнаступление. "То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну... Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет – у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру", - приводит слова Данилова издание "Украинская правда".
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91159f86b3b78d90b222ce7f7cd519e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины отрицает ухудшение качества украинских войск
Секретарь СНБО Данилов заявил, что качество личного состава ВСУ за год не ухудшилось