https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858045134.html
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:52
2023-03-15T14:52
2023-03-15T16:30
происшествия
луховицы
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы" , - огласил решение председательствующий судья Виталий Бакин. Первые три года он проведет в самых суровых условиях, в тюрьме, а следующие десять - в колонии строгого режима.Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно: сам Бутылин заявил журналистам, что не планирует это делать, а вот его адвокат, напротив, сказал обратное, назвав приговор "чрезмерно суровым".Дело слушалось коллегией из трех судей и было рассмотрено за два заседания.Сам Бутылин полностью признал вину. Гособвинитель Екатерина Минаева запрашивала как раз 13 лет лишения свободы, при этом просила учесть положительные характеристики подсудимого. Защита просила переквалифицировать дело на покушение на убийство, а наказание назначить "минимально возможное". Бутылин в последнем слове поддержал своего защитника, но был краток и не добавил ничего более. Как выяснило следствие, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины. Задержать его удалось уже в Белоруссии при попытке бегства, на границе с Литвой. Ему вменяются три статьи УК РФ – о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают вплоть до 20 лет заключения. Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога – 193,6 тысяч рублей. Суд получил чек от оплаты в среду и прекратил производство по иску Минобороны в этой части, передает корреспондент агентства. Как отмечала в суде представительница военного ведомства, мотивом Бутылина стала "политическая ненависть против СВО", которая вылилась в "намерение осквернить сооружения военного комиссариата".
https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html
https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html
https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луховицы, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Луховицы, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
Военный суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в подмосковных Луховицах
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы" , - огласил решение председательствующий судья Виталий Бакин. Первые три года он проведет в самых суровых условиях, в тюрьме, а следующие десять - в колонии строгого режима.
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Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно: сам Бутылин заявил журналистам, что не планирует это делать, а вот его адвокат, напротив, сказал обратное, назвав приговор "чрезмерно суровым".
Дело слушалось коллегией из трех судей и было рассмотрено за два заседания.
Сам Бутылин полностью признал вину. Гособвинитель Екатерина Минаева запрашивала как раз 13 лет лишения свободы, при этом просила учесть положительные характеристики подсудимого.
Защита просила переквалифицировать дело на покушение на убийство, а наказание назначить "минимально возможное". Бутылин в последнем слове поддержал своего защитника, но был краток и не добавил ничего более.
Как выяснило следствие, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска
, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины
.
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата
Задержать его удалось уже в Белоруссии
при попытке бегства, на границе с Литвой
. Ему вменяются три статьи УК РФ
– о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают вплоть до 20 лет заключения.
Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога – 193,6 тысяч рублей. Суд получил чек от оплаты в среду и прекратил производство по иску Минобороны в этой части, передает корреспондент агентства.
Как отмечала в суде представительница военного ведомства, мотивом Бутылина стала "политическая ненависть против СВО", которая вылилась в "намерение осквернить сооружения военного комиссариата".
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