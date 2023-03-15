Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 15.03.2023 (обновлено: 16:30 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858045134.html
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье - РИА Новости, 15.03.2023
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:52
2023-03-15T16:30
происшествия
луховицы
россия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858046025_0:99:3156:1874_1920x0_80_0_0_223cc537f8d7091fcb4114212727b7d7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы" , - огласил решение председательствующий судья Виталий Бакин. Первые три года он проведет в самых суровых условиях, в тюрьме, а следующие десять - в колонии строгого режима.Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно: сам Бутылин заявил журналистам, что не планирует это делать, а вот его адвокат, напротив, сказал обратное, назвав приговор "чрезмерно суровым".Дело слушалось коллегией из трех судей и было рассмотрено за два заседания.Сам Бутылин полностью признал вину. Гособвинитель Екатерина Минаева запрашивала как раз 13 лет лишения свободы, при этом просила учесть положительные характеристики подсудимого. Защита просила переквалифицировать дело на покушение на убийство, а наказание назначить "минимально возможное". Бутылин в последнем слове поддержал своего защитника, но был краток и не добавил ничего более. Как выяснило следствие, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины. Задержать его удалось уже в Белоруссии при попытке бегства, на границе с Литвой. Ему вменяются три статьи УК РФ – о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают вплоть до 20 лет заключения. Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога – 193,6 тысяч рублей. Суд получил чек от оплаты в среду и прекратил производство по иску Минобороны в этой части, передает корреспондент агентства. Как отмечала в суде представительница военного ведомства, мотивом Бутылина стала "политическая ненависть против СВО", которая вылилась в "намерение осквернить сооружения военного комиссариата".
https://ria.ru/20230225/voenkomat-1854297628.html
https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html
https://ria.ru/20230302/ubiystvo-1855443547.html
луховицы
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858046025_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e5669404d91254eb72ebf0c45dcf955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луховицы, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Луховицы, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье

Военный суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в подмосковных Луховицах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Бутылинна оглашении приговора в здании Второго Западного окружного военного суда в Москве. 15 марта 2023
Кирилл Бутылинна оглашении приговора в здании Второго Западного окружного военного суда в Москве. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кирилл Бутылинна оглашении приговора в здании Второго Западного окружного военного суда в Москве. 15 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, бросившего коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы" , - огласил решение председательствующий судья Виталий Бакин. Первые три года он проведет в самых суровых условиях, в тюрьме, а следующие десять - в колонии строгого режима.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат
25 февраля, 16:44
Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно: сам Бутылин заявил журналистам, что не планирует это делать, а вот его адвокат, напротив, сказал обратное, назвав приговор "чрезмерно суровым".
Дело слушалось коллегией из трех судей и было рассмотрено за два заседания.
Сам Бутылин полностью признал вину. Гособвинитель Екатерина Минаева запрашивала как раз 13 лет лишения свободы, при этом просила учесть положительные характеристики подсудимого.
Защита просила переквалифицировать дело на покушение на убийство, а наказание назначить "минимально возможное". Бутылин в последнем слове поддержал своего защитника, но был краток и не добавил ничего более.
Как выяснило следствие, 28 февраля 2022 года Кирилл Бутылин разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата
3 марта, 09:45
Задержать его удалось уже в Белоруссии при попытке бегства, на границе с Литвой. Ему вменяются три статьи УК РФ – о теракте, вандализме и публичных призывах к терроризму, которые предполагают вплоть до 20 лет заключения.
Сам Бутылин в суде полностью признал вину, а его мать возместила Минобороны РФ ущерб от поджога – 193,6 тысяч рублей. Суд получил чек от оплаты в среду и прекратил производство по иску Минобороны в этой части, передает корреспондент агентства.
Как отмечала в суде представительница военного ведомства, мотивом Бутылина стала "политическая ненависть против СВО", которая вылилась в "намерение осквернить сооружения военного комиссариата".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Адыгее мужчина, убивший жену, получил шесть лет колонии
2 марта, 17:30
 
ПроисшествияЛуховицыРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала